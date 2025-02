Irytują cię reklamy? Google ma dla ciebie niespodziankę

Czy to telewizja, czy internet, a nawet prasa, wszyscy tam mamy wspólnego wroga niezbędnego dla każdego medium. Reklamy irytują nas na każdym kroku, teraz Google, chce, aby było nam z nimi lepiej.

Google pochyli się nad swoimi użytkownikami, którzy na co dzień się męczą z reklamami. Zaskakująco ich uprzejmy wzrok nie został skierowany ku kontom premium, lecz oto stał się cud i zyskać mają darmowi użytkownicy ich potężnej platformy.

Reklama

YouTube irytuje reklamami, ale Google ma na to sposób

Która z osób korzystających z YouTube'a nie zna tego wyprowadzającego z równowagi uczucia brutalnego wyrwania z interesującej nas treści, bo autor w dziwnym miejscu wstawił reklamę? YouTube umożliwiło stworzenie toksycznego środowiska, które ma niestety tylko jeden cel, zmusić wszystkich do przejścia na wersję premium, bo przecież właśnie tam czeka to idealne doświadczenie pozbawione irytujących doznań rodem z telewizji.

Zaskakując wszystkich, Google chce jeszcze w tym roku udobruchać swoich darmowych użytkowników. Już od dwunastego maja ma zostać udostępniona opcja dla twórców, która wesprze wszystkich w dużo wygodniejszym umiejscowieniu reklam. W ten sposób YouTube użyje swojej technologii do rozpoznania, w którym momencie byłoby idealnie wstawić dla darmowych użytkowników reklamę.

Google udostępniło tę informację przy pomocy wpisu na swoim oficjalnym blogu. Był on skierowany przede wszystkim ku wszystkim twórcom, którzy udostępniają zawartość monetyzowaną na platformie. Zaznaczono tam, że dzięki temu, każda ze stron zyskuje. Użytkownicy będą mniej poirytowani, więc zmniejsza się ryzyko odejścia od autora, a ten tak jak i YouTube po prostu zarabia.

Co ciekawe, Google w dość "interesujący" sposób zachęca, aby twórcy korzystali z automatycznego umiejscowienia reklam wewnątrz wideo. Wskazuje we wpisie, że ci, którzy się nie zdecydują na mechanizm automatycznego umiejscowienia, zaczną po czasie zarabiać mniej. Niestety dla każdego bardziej zainteresowanego technologicznym aspektem — niczego nie podano. Ważna informacja na koniec, jeżeli wasi ulubieni twórcy włączą tę opcję, zaktualizuje ona i starsze filmiki, więc nawet powroty do przeszłości będą milsze.