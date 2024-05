Zaskakujące słowa Kevina Costnera. Aktor powróci w finale "Yellowstone"?!

Zamieszanie wokół finałowego sezonu "Yellowstone" trwa. Pytań jest wiele, odpowiedzi zaś ewidentnie nam brakuje. Konflikt pomiędzy gwiazdą serialu, Kevinem Costnerem, a twórcą, Taylorem Sheridanem, był na tyle zaogniony, że Johna Duttona ma rzekomo zabraknąć w finale. Rzekomo, bo właściwie z każdą kolejną plotką i informacją można powiedzieć, że wiemy mniej niż wcześniej.

Kevin Costner rzekomo poświęca się teraz powrotowi do kariery filmowej. Aktor promuje właśnie swój najnowszy projekt — western "Horyzont". Mówiło się nieoficjalnie, że ta produkcja miała być kolejnym kamyczkiem w konflikcie tej dwójki. Ale jak każda gwiazda "Yellowstone", on również jest odpytywany z kwestii powrotu do projektu i dalszej pracy nad serialem. W rozmowie z Entertainment Weekly aktor zaskoczył swoją odpowiedzią... prawdopodobnie każdego!

Kevin Costner nie wyklucza dalszej współpracy z Taylorem Sheridanem!

Aktor zapytany o Taylora Sheridana dość pozytywnie odniósł się do jego postaci i projektów... w ogóle:

Wykonuje wyjątkową pracę na wiele różnych sposobów. Jest bardzo płodny w tym, co robi, a jeśli zobaczy mnie w czymś, co chce zrobić, spojrzę na to tak, jak zrobiłem Yellowstone i być może skończymy robiąc coś razem. Lubi wiele rzeczy, które ja lubię, a pomysł naszej wspólnej pracy nie jest dla mnie wykluczony. Tematy, które wybiera, są dla mnie bardzo interesujące. Lubię wiele z tych rzeczy. Yellowstone to coś, co mogłoby być kontynuowane. Ale to jest pytanie do Taylora. Ale inne rzeczy, które robi, uważam za naprawdę dobre. Lubi te same tematy, co ja.

Brzmi to dość dobrze — i może jest takim mrugnięciem okiem, że jeszcze nie wszystko stracone i faktycznie wcieli się w Johna Duttona w finale Yellowstone? Ta wypowiedź sugeruje także, jakoby aktor chciał kontynuować pracę nad serialem w ogóle. Czyżby miało to oznaczać, że sezon piąty nie będzie ostatnim? Na tę chwilę jeszcze bardzo trudno w tej sprawie wyrokować, ale jeżeli faktycznie zakończenie serialu będzie tak zjawiskowe i przemyślane jak sugeruje jeden z aktorów, to raczej trudno mi sobie wyobrazić chęć przeciągnięcia serii. No chyba, że jakimś magicznym sposobem panowie Taylor Sheridan i Kevin Costner zdecydują się przedłużyć współpracę w sequelu, czyli 2024. Problem polega jednak na tym, że takowy ma powstać przede wszystkim dlatego, że ich współpraca się nie kleiła i Sheridan chciał zrobić coś współczesnego w tym samym świecie, ale bez głównego aktora.