Ten film powstaje od dekad. W końcu otrzymał pierwszy zwiastun

Czy będzie to dzieło na miarę Incepcji? Przekonamy się już za niespełna dwa tygodnie.

Francis Ford Coppola to amerykański reżyser, który zasłynął z takich hitów jak Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy czy Zaklinacz deszczu. Od ponad 40 lat pracuje jednak nad projektem, który ma przyćmić wszystkie dotychczasowe produkcje i wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go już niebawem. Megalopolis w końcu otrzymał długo wyczekiwany zwiastun, na którym bryluje Adam Driver.

Megalopolis zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu

Pomysł na stworzenie Megalopolis pojawił się jeszcze w lata 80. kiedy to Francis Ford Coppola rozpoczął prace nad scenariuszem do ambitnego hitu z gatunku sci-fi. Problem polegał jednak na zebraniu wystarczających środków, wiec produkcja była przekładana z dekady na dekadę. Ostatecznie jednak reżyser postawił wszystko na jedną kartę i zdecydował się na opłacenie kosztów z własnej mieszeni – a te do małych nie należą, bo szacuje się, że Coppola wydał aż 120 milionów dolarów.

Nie dziwne więc zatem, że reżyser dokłada wszelkich starań, by szczegóły fabularne zostały utrzymane w tajemnicy. Wielka premiera została zaplanowana bowiem na festiwal w Cannes, który odbędzie się już w połowie maja i to właśnie w trakcie jednego z największych wydarzeń filmowych Coppola chce uzyskać efekt „wow”.

Na ten moment wiemy jedynie tyle, że akcja filmu rozgrywać będzie się w zgliszczach dystopijnej metropolii wzorowanej na Nowym Jorku, a główny bohater (w jego roli Adam Driver) dzięki specjalnej mocy spróbuje odbudować miasto na własnych zasadach. Znamy też kilka innych nazwisk z gwiazdorskiej obsady – to między innymi Nathalie Emmanuel (Gra o tron), Forest Whitaker (Czarna Pantera) Laurence Fishburne, którego możecie kojarzyć między innymi z roli Morfeusza w Matrixie.