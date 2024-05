The Boys to jeden z największych hitów Amazon Prime Video. Oparty na komiksie "Chłopaki" Gartha Ennisa i Daricka Robinsona ekranizacja rozkochała w sobie widzów. Ale jak to zwykle bywa w przypadku tak uwielbianych seriali, przerwy pomiędzy sezonami są... po prostu (za) długie i bolesne. Nareszcie jednak znamy datę premiery czwartego sezonu "The Boys" — a także znamy oficjalną datę premiery!

"The Boys" — mocna zapowiedź 4. sezonu

W nadchodzącym sezonie "The Boys" twórcy ewidentnie podkręcają atmosferę serwując sporo politycznej zawieruchy. Zbliżają się wybory prezydenckie, świat pogrążony jest w chaosie, a nasi bohaterowie jak zwykle są w jego środku. A zresztą: zobaczcie sami:

Premiera nowego sezonu "The Boys" zbliża się wielkimi krokami — i wiemy już oficjalnie, że ten zadebiutuje 13 czerwca tego roku. To już ostatnia prosta, został niewiele ponad miesiąc... i w świetle tego, że emisja ostatniego sezonu zakończyła się w lipcu dwa lata temu, to ewidentnie dobra wiadomość.