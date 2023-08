W Google Mapy można już kupować bilety na PKP Intercity

Pod koniec kwietnia tego roku, funkcjonalność zakupu biletu PKP Intercity udostępniona została w aplikacji Jak dojadę. Od teraz, z podobnej opcji możemy skorzystać w Google Mapy przy wyszukiwaniu połączeń.

Po wpisaniu docelowej miejscowości i wyborze ikony pociągu, możemy określić interesującą nas godzinę wyjazdu, a po wskazaniu konkretnego pociągu przejść od razu do zakupu biletu na stronie przewoźnika, już bez konieczności ponownego korzystania z wyszukiwarki połączeń.



Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity:

Bardzo cieszy nas współpraca z tak dużym partnerem, jakim jest Google. Wsłuchujemy się w głosy naszych pasażerów i rozumiemy, jak wiele z nich korzysta z różnych aplikacji, by skutecznie zaplanować swoją podróż. Kolejna współpraca z zewnętrznym kanałem to ukłon w ich stronę. Pracujemy nad tym, by sieć sprzedaży z każdym miesiącem się powiększała.