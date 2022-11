Badania Opensignal są o tyle wyjątkowe spośród nam znanych, iż nie pokazują dostępności sieci mobilnych punktowo, a w wielu miejscach, w których to na co dzień przebywamy, a więc w domu/pracy/szkole i w drodze do/z. W ten sposób możemy sprawdzić rzeczywisty poziom jakości sieci mobilnych udostępnianych nam przez Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Zaczniemy od wyników ogólnych, podzielonych na kategorie użytkowe. I tak najlepszą sieć mobilną do odtwarzania wideo, do rozmów głosowych i przy pobieranych danych ma Orange i T-Mobile. Z kolei do gier samodzielnie wygrał Orange, a przy wysyłanych danych Orange, Play i T-Mobile.

Jeśli pod uwagę weźmiemy sieć mobilną tylko w zasięgu 5G samodzielnym liderem jest Plus w kategorii odtwarzania wideo i pobierania danych, a przy grach, rozmowach wideo i przy wysyłaniu danych Orange i T-Mobile.

Najciekawsze jednak są dwie ostatnie kategorie. Dostępność to odzwierciedlenie czasu, kiedy to ludzie mają najlepsze połączenie z siecią w miejscach, które najczęściej odwiedzają, tak więc kiedy, a nie gdzie - tu wygrał Orange i Play. Przy 5G natomiast Plus i T-Mobile, zarówno jeśli chodzi o dostępność i zasięg.

W ostatniej kategorii wygrywają Orange i T-Mobile - to ogólna ocena jakości sieci mobilnych. Pierwsza podkategoria pokazuje odsetek testów użytkowników, które spełniają minimalne zalecane progi wydajności dla odtwarzanie wideo HD, grupowych wideokonferencji i gier.

Z kolei druga podkategoria to niższy priorytet, a więc odsetek testów użytkowników, które osiągnęły minimalne zalecane progi dla aplikacji o niższej wydajności, w tym wideo SD, połączeń głosowych i przeglądania Internetu.

Jakie dokładne wyniki osiągnęli poszczególni operatorzy w tych kategoriach? Sprawdźmy te odpowiadające za prędkość pobieranych danych - ogólny i 5G, dostępność sieci - ogólna i 5G, zasięg - 5G oraz podsumowującą ocenę jakości sieci mobilnych.

Prędkość pobieranych danych - ranking ogólny

Zwycięzcy tej kategorii - T-Mobile i Orange mogą pochwalić się średnią prędkością pobieranych danych na poziomie odpowiednio 31,9 Mb/s i 30,9 Mb/s. Jednak niewiele gorszy wynik osiągnął Play na trzecim miejscu - 30,1 Mb/s, Plus natomiast na czwartym z wynikiem - 23,9 Mb/s.

Prędkość pobieranych danych - ranking 5G

Przy pomiarach tylko w zasięgu 5G niepodzielnie prowadzi Plus z wynikiem 121,6 Mb/s. Play na drugim miejscu z wynikiem prawie 60 Mb/s, a Orange i T-Mobile osiągneli średnie wyniki w granicach nieco ponad 50 Mb/s.

Dostępność sieci - ranking ogólny

W przypadku pomiarów dostępności sieci (przypominam, że nie chodzi tu o pomiary punktowe - gdzie, a kiedy - czyli w domu, w pracy, w szkole i w drodze do/z), największy odsetek czasu, w którym wszyscy użytkownicy w sieci operatora mieli połączenie z siecią 3G, 4G lub 5G, był w zasięgu sieci Orange i Play - 98%. Na dalszych miejscach znalazł się T-Mobile i Plus z wynikiem odpowiednio - 96,6% i 94,6%.

Dostępność sieci - ranking 5G

Ranking 5G pokazuje dobitnie rzeczywisty stan wdrożenia nowej technologii 5G w Polsce. Zwycięzca tej kategorii Plus, może pochwalić się wynikiem 14%, T-Mobile - 12,2%, a Play - 10,2% i ostatni Orange - 9,8%.

Zasięg 5G w Polsce

Zasięg 5G dla każdego operatora mierzony był w skali od 0 do 10. Punktacja ta odzwierciedla średni odsetek lokalizacji, w których użytkownicy byli połączeni z siecią 5G - spośród wszystkich lokalizacji, które odwiedzili. Tak więc również chodzi tu pomiary w domu, pracy, szkole i w drodze do/z.

W tytule tego wpisu wyciągnąłem średnią wszystkich operatorów, na którą składa się najlepszy wynik w przypadku Plusa - 3,7 punktów na 10 możliwych, dalej mamy T-Mobile - 3,1 punktu, Play - 2,5 i Orange - 2,1.

Końcowa ocena jakości sieci mobilnych

Przy bardziej wymagających badaniach jakości sieci mobilnych, czyli podczas odtwarzania wideo HD, prowadzenia grupowych wideokonferencji i podczas grania, największy odsetek pomiarów spełniających minimalne zalecane progi wydajności, osiągnęła sieć T-Mobile i Orange z wynikiem około 80% testów. Play i Plus to odpowiednio 73,6% i 70,5%.

Przy niższych wymaganiach, również najlepiej radziła sobie sieć T-Mobile i Orange, ale już z mniejszą przewagą nad Play i Plusem.

Źródło: Opensignal.

Stock Image from Depositphotos.