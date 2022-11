Orange Flex - oferta komórkowa bez zobowiązania od Orange

Orange Flex, to submarka Orange uruchomiona dokładnie 10 maja 2019 roku (relacja z premiery Orange Flex). Początkowo w tej ofercie mogliśmy wybierać spośród aż z 10 planów - to chyba do dziś rekord w liczbie dostępnych taryf u jednego operatora.

Przez te 3 lata (dane na 10 maja 2022 roku) Orange Flex udało się zgromadzić bazę 200 tysięcy klientów, którzy to na dzień 3. urodzin operatora korzystali już tylko z pięciu subskrypcji, czyli z o połowy mniej planów niż było na samym początku:

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 50,00 zł 80,00 zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 45 GB 80 GB 150 GB Dostęp do 5G nie nie tak tak tak Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 3,48 GB 4,18 GB 4,88 GB 6,96 GB 11,14 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE Social Pass

W każdym z tych planów mogliśmy dokupić oprócz już wliczonego w cenę Video Pass (darmowy transfer do komunikatorów) - Music Pass (darmowy transfer do muzycznych serwisów streamingowych za 5 zł miesięcznie) oraz do Video Pass (darmowy transfer do serwisów wideo za 20 zł miesięcznie).

Nowa oferta Orange Flex - wszystkie subskrypcje z 5G

Na początku października Orange zapowiedział wprowadzoną wczoraj zmianę w ofercie Orange Flex. W miejsce pięciu subskrypcji zostały teraz do dyspozycji już tylko cztery - wszystkie z dostępem do 5G sieci Orange, e-SIM oraz z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS - w kraju i roamingu UE. Do tego pozostały do dokupienia nielimitowane w transfer Passy - Music Pass - 5 zł miesięcznie, Video Pass - 20 zł i Gamę Pass - 10 zł.

Najtańsza oferta w Orange Flex

Po zlikwidowaniu subskrypcji w cenie 25 zł miesięcznie (limit transferu danych 15 GB), najtańszym planem jest teraz subskrypcja w cenie 30 zł, która zawiera limit transferu danych w kraju na poziomie 30 GB w miesiącu oraz 5,18 GB w roamingu UE.

Subskrypcja za 35 zł z 45 GB transferu

Kolejna subskrypcja w Orange Flex kosztuje tylko 5 zł więcej, ale zawiera 15 GB transferu danych w miesiącu więcej. Tak więc, w kraju skorzystacie w tym planie z limitu 45 GB, a w roamingu UE - 6,04 GB.

W tych obu powyższych planach, możemy domówić za darmo jedną dodatkową kartę SIM z tym samym numerem, z której możemy skorzystać w tablecie, smartwatchu czy drugim telefonie.

Subskrypcja za 50 zł z 80 GB transferu

Przedostatnia z dostępnych subskrypcji kosztuje 50 zł miesięcznie i zawiera już 80 GB transferu danych w miesiącu w kraju, a w roamingu UE - 8,63 GB. Dodatkowo, w tym planie możemy domowić za darmo dwie dodatkowe karty SIM z tym samym numerem.

Subskrypcja za 80 zł ze 150 GB transferu

Ostatni z planów to koszt miesięczny na poziomie 80 zł, a zawiera on limit transferu danych 150 GB w kraju i 13,81 GB w roamingu UE. Jeśli chodzi o dodatkowe karty SIM z tym samym numerem, to możemy tu zamówić ich aż trzy. W przypadku klientów, którzy mieszkają w pojedynkę czy studentów w innym niż rodzinnym mieście, trzecią kartę mogą oni wykorzystać w routerze WiFi i korzystać z tego dużego limitu zarówno w smartfonie jak i na komputerze/laptopie - czyli taka oferta hybrydowa dwa w jednym.