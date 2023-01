Zarobki specjalistów IT w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech. Gdzie zarobicie więcej

Ostatnio na Antyweb poświęcaliśmy sporo uwagi zarobkom w branży IT, ale tylko w Polsce. Wiemy jednak, iż specjaliści IT coraz chętniej rozglądają się za pracą poza granicami kraju, i dziś dzięki firmie Cpl i jej raportowi płacowemu „CEE Salary Guide 2023”, może wyjść z tematem nieco poza nasz kraj.

W raporcie tym znajdziemy obszerne zestawienie wynagrodzeń, obejmujące ponad 150 stanowisk z branż m.in.: SSC/BPO, finansowej, handlowej, logistycznej i marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem zarobków w IT w tych obszarach. Dodatkowym atutem jest ich porównanie w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a więc w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech.

Do pełnej wersji raportu odsyłam Was do strony Cpl, tutaj spójrzmy tylko na skondensowane dane.



Pracodawcy w tych krajach, najczęściej poszukują specjalistów na stanowiska: Software Developers, Security Engineers, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Internet of Things (IoT), Blockchain Engineers, DevOps, SysOps oraz Cloud Engineers. Jeśli zaś chodzi o zarobki, są one mocno zróżnicowane w zależności nie tylko od specjalizacji, ale i posiadanego doświadczenia - junior, mid czy senior. Różnice sięgają tu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych:

Specjaliści z obszaru Software Development: 7 000 - 40 000 zł,

IT Security: 16 250 - 28 000 zł,

IT Technical Support: od 6 250 - 21 500 zł,

Administration: 17 250 - 19 000 zł,

Database: 17 500 - 19 000 zł,

Business Intelligence: 11 250 - 21 000 zł,

Cloud Computing: 14 250 - 32 000 zł.

Katarzyna Piotrowska, Country Manager w Cpl Poland:

Nabór specjalistów z sektora IT będzie pozostawał na fali wzrostowej. Przede wszystkim przez dużą lukę talentów, która po intensywnym 2022 roku jeszcze bardziej się pogłębiła. Gdy tylko jedna organizacja nie była w stanie zapewnić nowego projektu dla konkretnego specjalisty lub nawet całego zespołu, na horyzoncie natychmiast pojawiała się kolejna firma szybko wchłaniająca tych ekspertów. W 2023 roku przewidujemy dalsze zainteresowanie specjalistami przede wszystkim z obszarów: DevOps, Cloud, Blockchain, AI czy ML.

Jeśli chodzi o zarobki specjalistów IT w wymienionych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, również bywa z tym różnie - w zależności od stanowiska często w Polsce zarabia się mniej niż w Czechach, a jednocześnie znacznie więcej niż na Słowacji czy na Węgrzech:



Tak więc, jeśli preferujecie pracę zdalną i na miejscu w Polsce, najlepszym kierunkiem do spróbowania swoich sił i umiejętności poza granicą w naszym regionie będą Czechy.

Źródło: Cpl Poland.