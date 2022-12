Ile zarabiają specjaliści IT w polskich startupach? Raport 2022

Jeśli jesteś specjalistą IT i zastanawiasz się czy aby nie spróbować swoich sił i zatrudnić się w którymś z polskich startupów, powinien zainteresować Cię ostatni raport funduszu bValue i serwisu Just Join IT - Zarobki IT w polskich startupach.

Zwykle raporty o zarobkach w branży IT, które dostajemy i publikujemy traktują ogólnie ten temat, lub skupiają się na poszczególnych specjalizacjach. Dziś dostaliśmy raport o zarobkach specjalistów IT, którzy wybierają nie duże korporacje, a firmy które dopiero rozpoczynają swoją drogę, czyli startupy. Okazuje się, że to bardzo aktywny segment rynku i mimo niepewnej sytuacji gospodarczej dość szeroko rekrutują teraz specjalistów IT.

Piotr Nowosielski CEO, Just Join IT:

Polskie startupy szukają coraz więcej specjalistów IT, zaskakując analityków, którzy w czasach rosnącej inflacji i hamowania gospodarki spodziewali się zupełnie odwrotnej sytuacji. Tymczasem, tylko w trzecim kwartale 2022 roku, ponad 300 startupów zamieściło na Just Join IT niemal 1800 ofert pracy z widełkami. To o 54% więcej w porównaniu z drugim kwartałem 2022 i najwięcej w całym roku.



Zacznijmy od początku, czyli od formy zatrudnienia i doświadczenia zatrudnianych specjalistów. Najwięcej ofert pojawia się dla specjalistów IT na poziomie mid - ponad połowa ze wszystkich, co trzecie ogłoszenie skierowane było do seniorów, a juniorzy mogą liczyć na niewiele ponad 10% ofert. Jeśli chodzi o formę zatrudnienia, zdecydowanie większość umów to kontrakty B2B - ponad 67%, więc jeśli szukacie ofert na umowę o pracę w startupach, będzie to dużo trudniejsze niż w korporacjach.



Oczywiście w przypadku umów B2B można tu liczyć na wyższe zarobki niż w przypadku umów o pracę. Junior w umowie o pracę to średnie zarobki na poziomie 6,5 tys. zł brutto, mid - prawie 14 tys.zł, a senior 24,5 tys. zł miesięcznie. Kontrakty B2B to kwoty odpowiednio: 8,4 tys. zł, 15,8 tys. zł i 25 tys. zł netto miesięcznie.

Jagoda Wieczorek Head of Talent, bValue:

Ostatnie miesiące przynoszą na świecie zmiany ekonomiczne, które mogą wpływać na nasze wynagrodzenia. Mimo początkowych obaw pracowników sektora IT, obecna sytuacja globalna nie wpłynęła znacząco na stawki programistów, a wręcz przeciwnie: cały czas obserwujemy tendencję wzrostową w przypadku doświadczonych specjalistów. W Polsce niezmiennie musimy rywalizować o talenty z zagranicznymi firmami i nie wygląda na to, aby miało się to zmienić w następnych latach.



Wiadomo, jak to czasem jest ze średnią, zwłaszcza jeśli chodzi o zarobki, zerknijmy więc na medianę wysokości tych wynagrodzeń. Dla początkujący specjalistów IT wynosi ona 7,5 tys. zł, dla midów - 15 tys. zł, a dla seniorów 24 tys. zł.



Jakie technologie dominowały w ogłoszeniach? Startupy najczęściej poszukują specjalistów IT ze znajomością technologii JavaScript - co czwarta oferta, na dalszych miejscach znalazł się Testing i Java. Jednak na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć specjaliści z obszaru Security i DevOps, gdzie średnie zarobki przewyższają kwoty 20 tys. zł. Nieco mniejsze dotyczą specjalistą ze znajomością Scala czy Ruby.



Jeśli chodzi o liczbę ogłoszeń dla specjalistów IT widać, iż w porównaniu z poprzednimi kwartałami istotnie ona wzrosła dla każdego poziomu umiejętności, a największe wzrosty dotyczyły ofert pracy dla midów.

Piotr Sosnowski Co-Founder and Chief People & Culture Officer, More Growth:

Cieszę się, że polskie startupy zatrudniają coraz więcej developerów, ponieważ oznacza to, że nasz ekosystem firm produktowych się rozwija. Jeszcze kilka lat temu budowanie produktów najczęściej polegało na rekrutacji ambitnych juniorów, którzy podzielali garażowe wizje założycieli. Dziś stosunkowo łatwiej jest znaleźć kogoś na poziomie Mid lub Senior, co ułatwia szybsze skalowanie firmy.



Jednak w przypadku zarobków, tylko najbardziej doświadczeni specjaliści IT mogli liczyć w minionym kwartale na wyższe zarobki. Średnie wynagrodzenie dla midów i juniorów było mniejsze w III kwartale niż jeszcze w poprzednim II kwartale tego roku.

Badanie wynagrodzeń oferowanych programistom w startupach zostało wykonane na bazie 4418 ogłoszeń o pracę opublikowanych w serwisie Just Join IT w okresie od kwietnia do września 2022 przez 337 firmy sklasyfikowane jako startupy. Łącznie w tym czasie rekrutacje prowadziło 450 startupów, jednak 113 z nich nie zdecydowało się na podanie w ofertach oferowanego wynagrodzenia.

Źródło: bValue/Just Join IT.

Stock Image from Depositphotos.