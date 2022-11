Serwis z ofertami pracy dla branży IT - the:protocol, podzielił się z nami danymi z raportu “Protokół rynku pracy IT Q3 2022” o zarobkach w ofertach o pracę, które pojawiły się w III kwartale tego roku. Po raz pierwszy odnotowano rekordowe zarobki przekraczające granicę 50 tys. zł miesięcznie.

Zarobki rzędu kilkunastu tysięcy zł miesięcznie w branży IT nie są już dla nikogo zaskoczeniem, wiemy to po wielu raportach płacowych, które już publikowaliśmy. Jednak najnowsze dane z raportu serwisu the:protocol - “Protokół rynku pracy IT Q3 2022” pokazują, iż pojawia się coraz więcej ofert na umowę o pracę z wynagrodzeniem rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Co ciekawe, wspomniany rekord 50 tys. zł miesięcznie dotyczył oferty pracy dla developera, opublikowany przez firmę mającą siedzibę w Polsce. Do tej pory zarobki rzędu około 45 tys. zł dotyczyły w większości ofert spółek zagranicznych, oferujących pracę w pełni zdalną.

Jaka to oferta za 50k zł? Te rekordowe zarobki proponuje jedna z warszawskich firm z sektora finansowego doświadczonemu Principal Python Developer w hybrydowym modelu pracy.

Piotr Trzmiel, Head of Growth, the:protocol:

Te dane pokazują, że wyścig po seniorów na rynku pracy IT intensyfikuje się. Oczywiście juniorzy też mają wiele ciekawych szans w rekrutacjach, w których poszukuje się mniej doświadczonych pracowników. Szczególnie jeśli umiejętnie pokażą wartość, jaką mogą wnieść do firmy.

Jak to zrobić? Specjaliści radzą w tym zakresie legitymowanie się podczas rekrutacji doświadczeniem przy projektach non-profit dla organizacji samorządowych, nawet pojedynczymi wykonanymi zleceniami dla małych firm, np. start-upów, a także samodzielnymi realizacjami własnych projektów, które pokazują umiejętności kandydata.

Wracając do samych zarobków - poziom kilkudziesięciu tys. zł za miesiąc robi wrażenie, zwłaszcza w kontekście średniej w tej branży, która wyniosła w minionym kwartale 9 tys. zł brutto. Jeśli chodzi o górne granice widełek, największe zarobki (oprócz już wspominanego rekordu) proponowano specjalistom UX/UI: 35 000 zł brutto na umowę o pracę - poszukiwały ich przede wszystkim firmy IT oraz banki i instytucje z branży finansowej, ale także firmy z obszaru eCommerce czy zajmujące się doradztwem i ubezpieczeniami. Z kolei najniższe odnotowane wynagrodzenie wyniosło 6 000 zł.

Mateusz Martyn, Product Discovery & Design Team Coordinator w Grupie Pracuj, ekspert the:protocol:

Wiele osób uważa, że ścieżka UX/UI to prosty pomysł na przebranżowienie się do IT, niewymagający technicznych kompetencji. Nie jest to prawdą. Praca w charakterze UX czy UI designera wymaga szeregu kompetencji: zarówno miękkich, z zakresu analitycznego myślenia, jak i zmysłu estetycznego. Wiedza techniczna również bywa bardzo przydatna, szczególnie że wiele firm poszukuje obecnie specjalistów, którzy zajmą się zarówno UX jak i UI projektów. To wymagająca, ale bardzo satysfakcjonująca rola.

Jakie języki programowania były w cenie w minionym kwartale? Najwięcej ofert w wymaganiach miały znajomość Python, Java, JavaScript oraz C++ a także frameworku .NET. Natomiast w przypadku stanowisk najpopularniejsze były takie jak Tester, Frontend Developer oraz Data Scientist.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o ciekawym trendzie, który można już zaobserwować w samej treści publikowanych ogłoszeń - coraz częściej pojawiają się w nich szczegółowe opisy projektów, w których potencjalni kandydaci będą mogli uczestniczyć po zatrudnieniu.

Piotr Trzmiel:

Specjaliści na poziomach ekspert, senior, mid/regular, nie chcą dołączać do rekrutacji „w ciemno”. Nazwa czy wielkość firmy nie jest dla nich największym wabikiem. Liczą się konkrety, a wśród nich – rośnie znaczenie szczegółowych opisów projektów. Na pewnym poziomie walki o seniorów motywatory finansowe wyglądają bardzo podobnie, bo reguluje je rynek. Tym, czym można wygrać, jest interesujący projekt: ciekawe zadanie lub metodologia pracy, która skusi doświadczonego specjalistę do zmiany ścieżki zawodowej.

Takie właśnie oferty cieszyły się największym zainteresowaniem potencjalnych pracowników - w III kwartale tego roku wzrosła zarówno liczba osób, którzy przeglądają takie propozycje, jak i tych, którzy aplikują na nie.

Źródło: the:protocol

