Rynek pracy IT odżywa, ale nie dla wszystkich specjalistów

Po dość dużej stagnacji w roku 2024, spowodowanej gigantycznym wzrostem ofert pracy dla specjalistów IT w okresie pandemicznym, znowu jesteśmy świadkami ożywienia na rynku pracy IT. Niestety nie dla wszystkich specjalistów, osoby zaczynające swoją karierę są nadal w kropce.

Portal justjoin.it podzielił się z nami swoją analizą ofert pracy opublikowanych w pierwszym półroczu 2025 roku, z której wynika, iż w porównaniu z analogicznym okresem roku 2024, liczba ofert dla specjalistów IT wzrosła aż o 68%.

Ożywienie to tłumaczone jest tym razem boomem związanym z rozwojem sztucznej inteligencji.

Paweł Baraniewicz, Head of Engineering w justjoin.it:

Niestety, ten mocny wzrost dotyczy jedynie specjalistów IT z wyższym poziomem doświadczenia. Najwięcej ofert pracy skierowanych jest do seniorów - 52,3% oraz midów - 41,8%. Juniorzy z kolei, mogą aplikować tylko na znikomą część tego tortu - zaledwie 5,9% z wszystkich dostępnych ofert.

Co ciekawe, i tak to jest wzrost o 20% względem tego samego okresu roku ubiegłego oraz jednocześnie dwukrotnie więcej aplikacji złożonych przez juniorów w porównaniu z bardziej doświadczonymi specjalistami, a jak wynika z innego raportu „Wynagrodzenia i trendy w IT” od Grafton Recruitment - liczba studentów kierunków inforamtycznych nadal rośnie w wielu regionach kraju.

Co mają więc zrobić osoby dopiero zaczynające karierę w IT, by zwiększyć obecnie swoje szanse na finalne zatrudnienie? Kluczowe zdaje się tutaj przygotowanie do tej kariery, zdecydowanie większe szanse mają juniorzy mogący pochwalić się już na start potrzebnymi na dziś umiejętnościami.

Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner w justjoin.it:

Zdecydowanie juniorzy mają dziś trudniej, ambicja na wejście do branży wcale nie słabnie, co rodzi bardzo dużą konkurencję. Zmienia się też „definicja” juniorów. Oczekuje się od nich nie tylko podstaw, ale wręcz znajomości narzędzi AI, skrupulatnego śledzenia trendów, gotowego portfolio i zdolności do szybkiego działania.

Jakie zarobki aktualnie są proponowane w ofertach pracy? Na największe zarobki mogą liczyć:

programiści Java - średnio od 30 tys. zł na UoP do 41 tys. zł na B2B,

specjaliści JavaScript - między 22,6 tys. zł na UoP i 29 tys. zł na B2B,

eksperci Security - od 24,5 tys. zł (UoP) do 27 tys. zł (B2B),

architekci IT - średnio 27 tys. zł na UoP i 30 tys. zł na B2B,

specjaliści DevOps - 26 tys. zł na UoP i B2B,

analitycy danych - 23,5 tys. zł na UoP i 26 tys. zł na B2B.

Paweł Baraniewicz:

Średnia pensja 22 770 zł (+12 proc. r/r) plasuje Polskę jako atrakcyjny hub technologiczny CEE, łączący konkurencyjne koszty z wysoką jakością. Utrzymujące się wysokie płace w kategoriach ogłoszeń Java, Data, Architecture, DevOps, Security wskazują kierunek transformacji: od outsourcingu do strategicznych kompetencji.

Na koniec chyba najciekawszy aspekt z tej analizy półrocznych danych - po raz pierwszy to model pracy hybrydowej był oferowany najczęściej - 47,1% ofert pracy w tym trybie.

Oferty z w pełni zdalnym trybem stanowiły 46%, a codzienne stawiennictwo w biurze nadal z niewielkim udziałem - 6,9%.

--

Wszystkie dane pochodzą z analizy ofert opublikowanych na justjoin.it w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.

Źródło: justjoin.it

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash