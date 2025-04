Wynagrodzenia IT 2025 - w tych kategoriach można zarobić najwięcej

W pierwszym kwartale 2025 roku na polskim rynku pracy odnotowano znaczące zmiany w strukturze wynagrodzeń, zwłaszcza w branżach IT, finansach i sprzedaży. Najwyższe widełki płacowe utrzymują się w sektorze technologicznym, podczas gdy w finansach i księgowości nastąpił dynamiczny wzrost wynagrodzeń na kontraktach B2B przy jednoczesnym spadku w przypadku umów o pracę.

Najwięcej ofert o pracę opublikowano w serwisie nofluffjobs.com w raportowanych okresie w kategorii Backend - 13%, dalej mamy Sprzedaż - 11%, Finanse i księgowość - 7,5%, Analiza danych - 7%, programowanie Fullstack - 7%, Obsługa klienta - 5%, DevOps - 4,5% oraz Marketing - 4%.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

W dobie nadchodzących zmian w prawie, które wymusza dyrektywa UE o równym wynagradzaniu, widać jak zmienia się krajobraz na polskim rynku pracy. Widełkowa rewolucja, którą zapoczątkowaliśmy z No Fluff Jobs w branży IT w 2014 roku, obejmuje coraz więcej sektorów rynku i na naszym portalu można znaleźć coraz więcej ogłoszeń dla handlowców, księgowych czy marketerów. Ten trend będzie jeszcze postępować, w ciągu nadchodzących 12 miesięcy powinniśmy zauważać globalnie więcej ofert pracy z podanym wynagrodzeniem, co na nofluffjobs.com jest od zawsze wymogiem obowiązkowym.

IT wciąż dominuje pod względem oferowanych stawek:

W finansach i księgowości z kolei odnotowano 34% wzrost dolnych widełek na B2B (do 10,7-14 tys. zł netto), podczas gdy na umowie o pracę nastąpił 11% spadek (8-11 tys. zł brutto).

Co z innymi kategoriami?

Mimo tego, że z kwartału na kwartał widać zmiany w oferowanych wynagrodzeniach, w niektórych kategoriach nawet na poziomie 20-30 proc., to trzeba głośno powiedzieć: zarobki od dłuższego czasu stabilizują się we wszystkich branżach. Z powodu inflacji w poprzednich latach, wciąż trwającej wojny za wschodnią granicą, ale także zablokowania środków z KPO, przedsiębiorcy w Polsce postawili na przeczekanie i utrzymanie obecnego biznesu. Odbiło się to także na wynagrodzeniach, które nie mogą rosnąć, jeśli same firmy nie rozwijają się już w spektakularnym tempie. Do tego jest dziś z kogo wybierać, bo pracy szuka więcej osób niż jeszcze rok temu, więc pracodawcy nie mają presji na podwyższanie płac.