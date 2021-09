Do tej pory portal No Fluff Jobs dzielił się z nami wynikami raportów o zarobkach w branży IT w Polsce, tym razem wyszli poza granice naszego kraju i przyjrzeli się jak ten temat przedstawia się w Europie Środkowo-Wschodniej.

W badaniu „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” wzięło udział 4185 specjalistów IT z Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Ukrainy.

Każdy z tych krajów czymś się wyróżnia na tle innych. W Polsce ponad połowa specjalistów IT to osoby młode mieszczące się w grupie wiekowej 25-34 lata i aż blisko 80% pracowników w tej branży ukończyło studia wyższe.

Z kolei w Czechach stawiają na samoedukację, bo aż blisko połowa specjalistów IT zakończyła edukację szkolną na poziomie podstawowym lub średnim.

Na Słowacji mamy największą grupę specjalistów na poziomie mid - 36,5%.

Na Węgrzech natomiast jest najmniej osób pracujących w IT mających poniżej 24 roku życia - 8,9%.

Ostatni z badanych krajów - Ukraina charakteryzuje się najniższym odsetkiem specjalistów IT na poziomie junior - 15,4%.





Najpopularniejszymi kategoriami IT we wszystkich tych krajach są Backend i Fullstack, w których pracuje co piąty specjalista IT. Czesi odznaczają się tu 30% odsetkiem.

Zuzanna Przybyła, CEO, World Is Your Office:

Wiele firm na naszym rynku było dobrze przygotowanych do pracy zdalnej w momencie pojawienia się pandemii. Pamiętajmy, że polski sektor IT w dużym stopniu pracuje dla klientów z innych krajów i kontynentów, a tym samym firmy były już doświadczone w pracy w modelu rozproszonym. Natomiast te organizacje, które były przygotowane nieco gorzej, potrafiły wyjątkowo dynamicznie i w niezwykle szybkim tempie przystosować się do nowej sytuacji dzięki wysokiej motywacji pracowników i osób zarządzających.





Czas pandemii to przede wszystkim praca zdalna, widać to wyraźnie w tej branży, bo przed pandemią w biurze pracowało 62% specjalistów IT, a w czasie pandemii 63,3% już tylko zdalnie, a więc całkowicie się to odwróciło. Co więcej, większość specjalistów IT jest z tej formy wykonywania pracy zadowolona.





Jeśli chodzi o formę zatrudnienia, najpopularniejsza w branży IT jest umowa o pracę, zwłaszcza na Węgrzech, gdzie w ten sposób zatrudnionych jest prawie 84% specjalistów IT, niewiele mniej na Słowacji - prawie 76%. Kontrakty B2B najpopularniejsze są na Ukrainie - prawie 56% i w Polsce - ponad 31%.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Mimo iż ponad połowa polskich specjalistów IT wskazała, iż pracuje na umowę o pracę, wśród pracowników z branży z największym stażem, tzw. seniorów, dominuje umowa B2B. Według danych z opracowanego przez nas raportu „Rynek IT w Polsce w 2020” wynika, że pracodawcy znacznie częściej oferowali im ten właśnie typ umowy (87,2 proc.). Umowa o pracę była im proponowana znacznie rzadziej (36,5 proc.).





Przechodzimy już do tytułowego i najciekawszego fragmentu badania, czyli zarobków specjalistów IT. Okazuje się, że najlepsze zarobki są w Czechach, gdzie 33% pracowników tej branży zarabia powyżej 12 tys. zł miesięcznie, w Polsce ten odsetek wynosi 26%. Jednak w każdym z badanych krajów największą grupę stanowią osoby zarabiające w przedziale pomiędzy 4 tys. zł a 8 tys. zł. Z kolei w przedziale pomiędzy 8 tys. zł a 12 tys. zł mieści się co piaty specjalista IT (na Węgrzech co czwarty), oprócz tych pracujących na Ukrainie.





Na koniec zerknijmy na poziom zadowolenia z aktualnego zatrudnienia specjalistów IT w tych krajach, bo okazuje się, że w każdym z nich zdecydowana większość nie szuka aktualnie nowej pracy, choć chętnie przyjęłaby atrakcyjniejszą ofertę, gdyby się pojawiła. Nie zamierza w ogóle zmieniać pracy średnio co piąty specjalista IT.

--

W badaniu do raportu wzięło udział 4185 specjalistów IT z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina). W każdym kraju zadbano o właściwą próbę badawczą i ustalono ją w oparciu o odsetek specjalistów IT. Wśród możliwych do wyboru rodzajów umów w ankiecie podano lokalny odpowiednik umów znanych w Polsce. Kwoty dla poszczególnych krajów to równowartość wskazanego poziomu wynagrodzeń w lokalnej walucie (przelicznik kursu z dnia 9.07.2021). Tabela zarobków w raporcie prezentuje wynagrodzenia netto ogólnie, bez względu na typ umowy.