Zarobki w IT ciągle rosną. Nawet 20 tys. zł netto dla mida

Serwis z ogłoszeniami o pracę w branży IT - No Fluff Jobs podzielił się dziś z nami wynikami swojego rocznego raportu za 2022 rok, w temacie zarobków, na jakie mogli liczyć w ubiegłym roku specjaliści IT.

Zacznijmy jednak od liczby ogłoszeń o pracę w branży IT, bo to też ciekawa informacja, iż cały czas ona rośnie. W całym ubiegłym 2022 roku opublikowano o 8% więcej ofert o pracę dla specjalistów IT niż rok wcześniej, przy czym wzrosty inaczej rozkładały się w zależności od specjalizacji, a najwięcej pojawiło się w tych kategoriach:

Support - 58% więcej ofert

Big Data - 39%

Business Analysis - 17%

Na koniec roku najpopularniejszymi kategoriami w ofertach o pracę były te związane z programowaniem - Backend, Frontend i Fullstack, które to stanowią już około połowę wszystkich ofert o pracę. Reasumując, specjaliści oceniają dziś zapotrzebowanie na rynku pracy w IT aż na 150 tysięcy osób.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Potrzeby rekrutacyjne firm w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej są cały czas wysokie. Nawet w czasie doniesień z Zachodu o zwolnieniach lub wstrzymaniu nowych zatrudnień sytuacja w naszej części kontynentu niewiele się zmienia. Pracodawcy(-czynie) wciąż potrzebują wykwalifikowanych specjalistów(-tek) IT, a luka kadrowa powiększa się z każdym rokiem.

Mediany wynagrodzeń w 2022 roku - senior, mid i junior

Nie będzie więc zaskoczeniem, iż w ubiegłym roku zarobki w branży IT również urosły, oczywiście w różnym stopniu w zależności od posiadanego doświadczenia. Mediana wynagrodzeń dla seniorów mieściła się w przedziale od 18 do 25 tys. zł netto, co było wzrostem w porównaniu z 2021 roku na poziomie 19% - zarówno jeśli chodzi o dolne widełki jak i górne.

Jeśli chodzi o midów był to przedział 14-20,2 tys. złotych netto (wzrost o 17% mediana dolna widełek i 12% górna), a w przypadku juniorów 6-9,5 tys. złotych netto (dolne widełki bez zmian, a górne wzrost o 8%).

Zarobki w branży IT przy umowie B2B z podziałem na kategorie

Na największe zarobki w ubiegłym roku mogli liczyć specjaliści IT na kontraktach B2B w następujących kategoriach:

DevOps: 19-26,9 tys. złotych +VAT,

Big Data: 19,6-26,7 tys. złotych +VAT,

AI: 17-25,9 tys. złotych +VAT,

Security: 18-25 tys. złotych +VAT.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Z roku na rok w topie najlepiej opłacanych kategorii są Big Data, DevOps, Security oraz AI. Zwłaszcza w tym ostatnim obszarze możemy zaobserwować ogromny postęp tak w liczbie nowopowstających rozwiązań AI (np. ChatGPT, Lensa), jak i w pojawiających się stanowiskach.

Z kolei najwyższe wzrosty wynagrodzeń miały miejsce w kategoriach:

Support – wzrost o 26% (dolne i górne widełki mediany wynagrodzeń),

Project Management – wzrost o 23% (mediana dolnych widełek) i 21% (mediana górnych widełek),

Big Data – wzrost o 22% (mediana dolnych widełek) i 21% (mediana górnych widełek),

Mobile – wzrost o 18% (mediana dolnych widełek) i 20% (mediana górnych widełek)

Zarobki w branży IT przy umowie o pracę z podziałem na kategorie

W przypadku umów o pracę, największe zarobki są w podobnych obszarach, jak przy kontraktach B2B:

DevOps i Big Data: 15-21 tys. złotych brutto,

Product Management, AI i Security: 14-20 tys. złotych brutto.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku kategorii z największymi wzrostami wynagrodzeń w ubiegłym roku:

Project Management – wzrost o 30 % (mediana dolnych widełek) i 23% (mediana górnych widełek),

Big Data – wzrost o 25% (mediana dolnych widełek) i 17% (mediana górnych widełek),

Testing/QA – wzrost o 17% (mediana dolnych widełek) i 23% (mediana górnych widełek),

Fullstack – wzrost o 20% (mediana dolnych widełek) i 17% (mediana górnych widełek)

Na koniec zerknijmy jeszcze na umiejętności, najczęściej poszukiwanymi w ubiegłym roku były SQL (18,4% ogłoszeń), Java (17,1%) i JavaScript (16,9%). Natomiast na największe zarobki mogły liczyć osoby ze znajomością Pythona i Javy - między 17 tys. a 25 tys. złotych netto (+VAT). To przy umowach B2B, a w przy umowie o pracę specjaliści Python (14-20 tys. złotych brutto), Java lub React (13-20 tys. złotych brutto).

Źródło: No Fluff Jobs.

Stock Image from Depositphotos.