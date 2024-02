Większość Polaków uważa, że influencerzy w naszym kraju zarabiają za dużo

Zawód influencera ustępuje w negatywnej ocenie przez Polaków jedynie zawodowi polityka. Za tymi obiema profesjami jest w zasadzie przepaść.

Trzecie miejsce przypadło policjantom, którzy to negatywnie oceniani są przez co piątego rodaka, niemal na równi z przedstawicielami handlowymi i dziennikarzami.



Najlepsze notowania z kolei mają programiści, pielęgniarki i rolnicy.

Nieco inaczej wygląda to przy ocenie poziomu wynagrodzeń poszczególnych zawodów. Nadal dwa pierwsze miejsca okupują politycy i influencerzy, ale na trzecie miejsce wskakują prawnicy z niewielką stratą do prowadzącej dwójki. Dalej najczęściej wymieniani są sportowcy, dziennikarze, lekarze i programiści.



Jeśli zaś chodzi o niską ocenę znaczenia społecznego, influencerzy są tu liderem, dalej mamy polityków i specjalistów ds. marketingu.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Programiści i programistki IT, jak i reszta zawodów zajmujących się technologią, to osoby wykonujące często niewidzialną pracę, która niezwykle ułatwia nam życie. To dzięki pracy zespołów IT w trakcie pandemii udało nam się sprawnie przenieść codzienność do świata wirtualnego. To im w dużej mierze zawdzięczamy m.in. łatwy dostęp do konsultacji lekarskich online, szybki obieg dokumentacji medycznej, płatności internetowe czy możliwość załatwiania urzędowych spraw przez Internet, bez stania w kolejkach. Znaczenie społeczne pracy w programowaniu, choć niewidoczne na pierwszy rzut oka, jest nieocenione i będzie rosnąć w miarę dalszego rozwoju technologii.