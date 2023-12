Czy opłaca się być wolnym strzelcem w Polsce? Zarobki freelancerów 2023

Odpowiadając od razu na pytanie z tytułu - to zależy. Trzeba to rozpatrywać dwutorowo, z jednej strony to zależy od branży, a z drugiej od tego czy to nasze główne źródło dochodu, czy jedynie dodatkowe.

Odpowiedzi na to pytanie niesie ze sobą już siódma edycja raportu Useme - „Freelancing w Polsce”. Według danych serwisu w Polsce jest już 330 tys. wolnych strzelców, to o ponad 8% więcej niż w 2022 roku.



Uogólniając przekrój freelancerów w Polsce, niemal połowa z nich jest w wieku pomiędzy 26 a 35 lat, z wykształceniem wyższym, zamieszkująca w większych miejscowościach, dla których to w prawie 60% freelancing to dodatkowe zajęcie.



Najpopularniejszą kategorią, w ramach której przyjmują zlecenia jest copywriting i social media, na drugim miejscu znalazła się grafika, a dalej mamy fotografię lub wideo i animacje, strony i sklepy internetowe, programowanie oraz tłumaczenia.



Ile czasu poświęcają na te zlecenia? Na przestrzeni ostatnich trzech lat nie widać znaczących różnic, choć łatwo dostrzec jeden istotny trend. Coraz większy odsetek freelancerów przeznacza na pracę do 6 godzin dziennie, a coraz mniejszy więcej niż 6 godzin dziennie. Można powiedzieć, iż dla niemal połowy z nich to nazwijmy to - mniej niż połowa etatu. Niemniej trzeba tu jednocześnie zaznaczyć, iż aż 90% freelancerów deklaruje częstą (34,4%) lub sporadyczną (54,9%) pracę w weekendy.



Choć z drugiej strony niewiele czasu poświęcają przy tym na samo szukanie zleceń. Zdecydowana większość z wolnych strzelców ma stałą bazę klientów, ewentualnie zdobywają je na podstawie poleceń i rekomendacji, a co za tym idzie również mają ten komfort, iż klienci zgłaszają się do nich sami. Jeśli już szukają zleceń, to najczęściej w social mediach lub na polskich portalach ogłoszeniowych, rzadziej zagranicznych.

Kamil Mazuruk, CEO Good One:

Nie ukrywam, że przytoczone w raporcie dane dotyczące pozyskiwania zleceń przez niezależnych specjalistów nie są dla mnie zaskoczeniem. Współpracując z freelancerami doceniam ich rzetelność i jakość wykonywanych prac, dlatego chętnie wracam do sprawdzonych podwykonawców. Natomiast jeśli chodzi o liczbę zleceń, to ta jak wiadomo w dużej mierze zależna jest ona nie tylko od tego jak dana osoba traktuje freelancing, ale również od branży.



Większość freelancerów (61,9) realizuje w miesiącu do 5 zleceń, ale jest też spora grupa, zwłaszcza wśród osób traktujących je jako dodatkowe źródło dochodu, wykonująca zlecenia raz na kilka miesięcy (15,7%).



Jakie branże najczęściej obsługują wolni strzelcy? Nie ma tu jakiejś przeważającej znacznie kategorii, ale najwięcej zleceń freelancerom przekazują firmy działające w obszarze marketingu i reklamy, e-commerce i handlu elektronicznego czy mediów i rozrywki.

Przechodzimy już do tematu wpisu, a więc zarobków freelancerów. Prawie 40% z nich zarabia do tysiąca złotych miesięcznie - to niewiele, ale pamiętajmy o czym mówiliśmy na początku, większość z wolnych strzelców traktuje te zlecenia jako dodatkowe źródło dochodu.



W grupie freelancerów, którzy deklarują najwyższe zarobki powyżej 10 tys. zł, dla niemal połowy z nich to główne źródło dochodów. Nie będzie zaskoczeniem, iż największą grupą, która tyle zarabia są programiści - 8,3%, pozostałe specjalizacje rzadko osiągają tak wysokie średnie zarobki.



W przedziale do 5 tysięcy złotych na miesiąc, oprócz programistów (18%) znaleźli się też specjaliści świadczący usługi multimedialne (16,4%), tłumacze (15,3%) oraz webdeveloperzy (15,1%). Z kolei wśród najsłabiej zarabiający - do tysiąca złotych, znalazło się aż 41,5% copywriterów. Z kolei przedział do 3 tys. zł miesięcznie reprezentowany jest przez 31% freelancerów, jednak twórcy raportu nie zdradzają tu już podziału na specjalizacje.

Na koniec słów kilka o zleceniach zagranicznych, pod naszymi wpisami często przewijają się komentarze osób je wykonujących ze wskazaniem, iż są najbardziej opłacalne, choć bywają uciążliwe z uwagi na różne strefy czasowe.

W badaniu Useme okazało się, że aż 64,6% ankietowanych freelancerów nie wykonuje żadnych zleceń dla klientów zagranicznych, ale warto zaznaczyć, iż wśród tych, którzy się na to decydują, aż 59,3% wykonuje dla swoich zagranicznych zleceniodawców do 5 projektów w ciągu roku, a 16,1% - 15 zleceń zagranicznych w ciągu roku.

