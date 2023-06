Stanowisko juniora w branży IT coraz trudniejsze do zdobycia – winę za ten stan rzeczy może częściowo ponosić szybki rozwój narzędzi AI.

Przez ostatnie dwa lata rynek obfitował w oferty pracy dla osób stawiających pierwsze kroki w IT, ale wszystko wskazuje na to, że branża nasyciła się już juniorami. Liczba ofert pracy znacząco się zredukowała i brakuje interesujących opcji stażu. Zwiększyła się natomiast mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń.

Pracodawcy oczekują doświadczonych pracowników

No Fluff Jobs – portal z ogłoszeniami dla branży IT przeprowadził badanie ofert pracy dla juniorów, z którego wynika, że młodym znacznie ciężej jest znaleźć nie tylko pracę w zawodzie, ale także dostać się na staż. W 2022 roku odsetek ogłoszeń o pracę skierowanych dla początkujących wynosił blisko 15,4 proc. Dziś ofert dla juniorów jest dwukrotnie mniej i stanowią one jedynie 6,9% wszystkich ogłoszeń.

Źródło: Depositphotos

Osoby rozważające rozpoczęcie kariery w branży IT muszą liczyć się też z nieprzyjemnym faktem niewielkiej ilości ofert stażowych – to zaledwie 1,6% ofert. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to w 96% płatne staże, co w ubiegłych latach wcale nie było takie oczywiste.

Zmniejszenie ilości dostępnych ofert pracy dla juniorów idzie w parze z niższymi wymaganiami ze strony pracodawców. W latach 2020-2021 liczba oczekiwań w ofertach juniorskich opisywanych jako must-have wynosiła średnio 6,09 i 6,63. W 2022 roku spadła do 5,73, a w 2023 roku wynosi już tylko 3,7. Najbardziej pożądanymi specjalizacjami są natomiast DevOps, Big Data i Embedded – juniorzy spełniający wymagania w tych sektorach mogą liczyć na wynagrodzenie od 10 do 15 tys. zł netto przy kontrakcie B2B. Mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń dla początkujących wzrosła do 11,2 tys. zł netto

„Branża IT widziana oczami osoby początkującej a doświadczonej to niekiedy dwa odmienne światy. Choć zapotrzebowanie na specjalistów i specjalistki z branży technologicznej nie maleje, to firmy wciąż wolą zatrudniać bardziej samodzielne osoby z dłuższym stażem pracy – seniorzy i seniorki nie mogą narzekać na brak zapytań od rekruterów” – Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs

Co ciekawe spada popularność ofert pracy zdalnej, która w ostatnich latach (z uwagi na pandemię i postpandemiczne przyzwyczajenia) królowała nie tylko w branży IT. Obecnie tylko 35% ofert umożliwia pracę zdalną, co oznacza spadek o 10% w stosunku do ubiegłego roku. Pracodawcy chętniej zatrudniają też na UoP – obecnie ponad 57% ogłoszeń. Dwa lata temu umowa o prace była „benefitem” 48% ofert.

Specjaliści z No Fluff Jobs uważają, że jednym z czynników zauważalnie mniejszych możliwości wyboru dla juniorów jest szybki rozwój narzędzi AI, które potrafią wykonywać już wiele zadań, przydzielanych dotychczas początkującym pracownikom.

Stock image from Depositphotos