Zapytałem Spotify o audiobooki. Możemy być dobrej myśli

Wszyscy zastanawiają się, co z audiobookami i większą ilością polskiej muzyki (głównie klasyków) na Spotify. Postanowiłem zadać m. in. te pytania bezpośrednio Spotify.

W najnowszym odcinku podcastu miałem przyjemność gościć Mateusza Smółkę, szefa polskiego zespołu Spotify, z którym rozmawiałem podczas wydarzenia Loud & Clear - to event skupiony na liczbach, statystykach i faktach dotyczących rozliczeń platformy z artystami i wytwórniami. Mateusz zdradził nam, jak z czego składają się te rekordowe wypłaty dla artystów i co to oznacza dla twórców. Poruszyliśmy też kwestię większej obecności polskiej muzyki na platformie – co musi się wydarzyć, by katalog zasiliły polskie klasyki, których nadal tam nie ma i czego możemy się spodziewać w przyszłości. Nie mogłem też nie zapytać o polskie audiobooki na Spotify. Miłego słuchania!

Spotify w Polsce - audiobooki, polska muzyka, rozliczenia z artystami