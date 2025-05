Spotify ujawnia stawki w Polsce. Kto zarobił najwięcej?

Najnowsze dane z raportu Spotify Loud & Clear 2024 ujawniają kwoty, które trafiły do rodzimego świata muzycznego. Mówimy tu o sumie blisko 190 milionów złotych wygenerowanych przez polskich artystów oraz innych właścicieli praw do muzyki w ubiegłym roku.

Reklama

Rekordowe zarobki polskich artystów

O wszystkim, w bardzo dużych szczegółach, opowiadał Mateusz Smółka przewodzący polskiej redakcji Spotify, w trakcie wydarzenia dla wybranych dziennikarzy. Wspomniana suma, to nie tylko rekord na tle poprzednich lat, ale jak podkreśla Spotify, to także wyraźny sygnał, że polska muzyka zyskuje na globalnym znaczeniu i przynosi realne dochody swoim twórcom. W porównaniu do roku poprzedniego, gdy kwota ta wynosiła 150 milionów złotych, odnotowaliśmy wzrost o solidne 22%. Ten wynik doskonale wpisuje się w szerszy obraz polskiego przemysłu muzycznego, który według danych ZPAV, zanotował w 2024 roku 26% wzrost przychodów ogółem, z czego aż 31% napędzał właśnie streaming. To pokazuje, jak fundamentalną rolę odgrywają dziś cyfrowe platformy w komercyjnym sukcesie artystów.

Analizując strukturę tych wypłat, widać pewne trendy wykraczające poza samą sumę całkowitą. Coraz więcej polskich artystów osiąga na Spotify wyższe dochody - liczba twórców, którzy wygenerowali ponad 500 000 złotych, podwoiła się od 2021 roku, a tylko w ciągu ostatniego roku wzrosła o kolejne 23%. Choć dystrybucja dochodów w streamingu bywa przedmiotem dyskusji, te dane sugerują, że platforma umożliwia coraz większej grupie artystów generowanie znaczących kwot.

Kto zarabia najwięcej na Spotify?

A do kogo trafia najwięcej pieniędzy? Tutaj czeka nas niespodzianka, bo prawie 60% wszystkich tantiem wygenerowanych przez polskich artystów w 2024 roku trafiło do twórców niezależnych lub małych, niezależnych wytwórni.

Drugim dużym zaskoczeniem jest fakt, że niemal 40% tantiem wygenerowanych przez polskich artystów pochodziło od słuchaczy spoza Polski. To pokazuje, że nasi artyści nie są skazani wyłącznie na rodzimą publiczność, a ich twórczość rezonuje daleko poza granicami kraju, choć oczywiście jakąś część tych odtworzeń poza Polską wygenerowali nasi rodacy mieszkający w innych krajach.

Kolejną rzeczą, nad którą warto się pochylić, to informacja, że tantiemy z utworów wykonywanych w naszym ojczystym języku wzrosły globalnie o 36% w porównaniu do roku poprzedniego, stając się jednym z najszybciej rosnących segmentów językowych na Spotify. Ten trend potwierdzają też dane dotyczące samych polskich artystów – 73% wygenerowanych przez nich tantiem pochodziło z utworów śpiewanych właśnie po polsku.

Jak działają wypłaty pieniędzy?

Warto zrozumieć, jak w ogóle działa mechanizm wypłat na platformach streamingowych, skoro mowa o tak dużych kwotach. Spotify, podobnie jak inne serwisy, generuje przychody głównie z opłat za subskrypcję Premium oraz reklam. Od tego całkowitego przychodu netto (po odliczeniu kosztów operacyjnych, podatków itp.) odliczana jest pula, która następnie dzielona jest między wszystkich właścicieli praw do muzyki dostępnej na platformie – artystów, autorów tekstów i kompozytorów (poprzez organizacje zbiorowego zarządzania), a przede wszystkim wytwórnie fonograficzne i wydawców muzycznych, którzy są bezpośrednimi odbiorcami większości wypłat ze Spotify.

Podział tej puli następuje proporcjonalnie do udziału w całkowitej liczbie odtworzeń na świecie w danym okresie rozliczeniowym. Istotne jest to, że nie ma stałej, z góry ustalonej stawki za pojedyncze odtworzenie. Kwota, jaka trafia do właścicieli praw za dany stream, zależy od wielu czynników, w tym od łącznego przychodu platformy w danym miesiącu i ogólnej liczby streamów.

Spotify vs. konkurencja

Szczegóły tych transakcji widzicie na zdjęciach z konferencji, na której Spotify ujawniło nam te szczegóły oraz kwoty. Nic dziwnego, że platforma pragnie być jak najbardziej transparentna w tych obszarach, skoro kwestie rozliczeń i stawek są tematem wielu gorących dyskusji od wielu lat. Podawane kwoty robią wrażenie, podobnie jak kwestia rosnących każdego roku sum, ale zestawienie ich z którymkolwiek z konkurentów na polskim rynku nie jest możliwe, ponieważ nikt inny nie dzieli się takimi liczbami w kontekście naszego regionu i kraju.

Reklama