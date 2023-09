Już w listopadzie nowy westernowy serial od twórcy Yellowstone!

Paramount+ ogłasza nowy serial "Lawmen: Bass Reeves," który może zaspokoić apetyty fanów Yellowstone, podczas gdy data powrotu głównej serii pozostaje niepewna. Sprawdź, co przyniesie nowy western od Taylora Sheridana.

Fani świetnie przyjętego serialu Yellowstone żyją w niepewności. Wciąż nie wiadomo, czy Paramount Network planuje kontynuować tę produkcję, a jeśli tak, to kiedy doczekamy się kolejnego sezonu? Jeśli to przedsięwzięcie się nie uda, możemy liczyć na „nagrodę pocieszenia”. W sieci właśnie pojawił się trailer serialu "Lawmen: Bass Reeves”, serii powiązanej z prequelem Yellowstone autorstwa Taylora Sheridana, czyli "1883”.

„Lawmen: Bass Reeves" ma być podobno antologią, która eksploruje fascynujący świat ikonicznych stróżów prawa i przestępców. Oyelowo oraz Sheridan zajęli się produkcją wykonawczą. Showrunnerem serialu został Chad Feehan.

W czwartek Paramount+ nie tylko zaprezentowało fascynujący zwiastun nowego westernu, ale także ogłosiło, że premiera odbędzie się w niedzielę, 5 listopada. Wówczas do widzów trafią aż dwa odcinki nowej produkcji. W roli głównej obsadzono Davida Oyelowo. Możecie go kojarzyć z takich produkcji jak „Silos”, „Selma” lub „Interstellar”. Dołączają do niego takie osobistości, jak Dennis Quaid, Donald Sutherland, Garrett Hedlund, Barry Pepper, Forrest Goodluck oraz Dale Dickey.

Osiem odcinków pierwszego sezonu ma śledzić podróż tytułowego Bassa Reevesa, który awansuje od niewolnika do miana pierwszego czarnego szeryfa Stanów Zjednoczonych na zachód od rzeki Mississippi. Reeves, pomimo aresztowania ponad 3000 przestępców w trakcie swojej chwalebnej kariery, zmaga się z wieloma moralnymi dylematami, które wiążą się z jego trudną robotą oraz relacjami rodzinnymi.

Podczas gdy fani niecierpliwie czekają na powrót Yellowstone, "Lawmen: Bass Reeves" zapowiada się być ciekawym dodatkiem do dorobku Taylora Sheridana. Dzięki wciągającemu scenariuszowi i doborowej obsadzie serial zapowiada się jako obowiązkowa pozycja dla miłośników westernów i wątków historycznych.