Zapomnijcie o Zoom czy Skype. Facebook dzięki nowej funkcje pozamiata!

Chyba jeszcze nigdy nie uznałem żadnej nowości w ramach Facebooka wartą opisania. Będzie więc to mój pierwszy raz. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Poznajcie udostępnianie ekranu w Facebook Messenger oraz Messenger Rooms na systemach Android oraz iOS.

Udostępnianie ekranu to podstawa współpracy

Ci, którzy pracują zdalnie (nie okazjonalnie, ale regularnie) z innymi wiedzą, że współdzielenie obrazu to absolutny must have w ramach rozproszonych zespołów. Możliwość pokazania, zaznaczenie fragmentu, wskazania i omówienie elementu zastępuje często wielogodzinne dyskusje na slacku czy niekończące się łańcuszki maili.

Nikogo więc nie powinno dziwić dodanie tej, jakże elementarnej funkcji do Messengera. W ramach standardowego komunikatora, udostępnianie ekranu będzie ograniczone do rozmów z ośmioma osobami. W przypadku Messenger Rooms limit wzrośnie do 16.

Współdzielenie ekranu pozwala ludziom na natychmiastowe dzielenie się swoim ekranem ze znajomymi i rodziną w ramach rozmów sam na sam albo w trakcie grupowych wideo rozmów aż do ośmiu osób, a w przypadku Rooms nawet do szesnastu na swoich urządzeniach mobilnych. (…) Wiemy, że ludzie starają się utrzymać kontakt bardziej niż kiedykolwiek i współdzielenie ekranu to najnowsza funkcja, którą wypuszczamy, aby zbliżyć ludzi to siebie

Są to słowa Nory Micheve, która pełni rolę managera produktu jakim jest Messenger.

Współdzielenie ekranu: Messenger

Całość wygląda prosto i dość intuicyjnie, co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku urządzeń mobilnych. Poniżej znajdziecie zrzut ekranu udostępniony przez Facebook.