Facebook nie ma litości. Teraz chce zostać waszym firmowym komunikatorem

Kilka tygodni temu Facebook zapowiedział wprowadzenie nowej funkcji do swojej flagowej aplikacji społecznościowej. Pokoje to czat wideo, w ramach którego można nawiązywać kontakt z większą liczbą osób — nawet do 50 użytkowników. Wdrożenie Pokoi nastąpiło dość szybko i z grupowych rozmów wideo można korzystać już teraz, także w Polsce. Facebook dostrzegł ogromny potencjał w tego typu rozwiązaniach i właśnie potwierdził, że Pokoje trafią do ich platformy komunikacyjnej dla firm — Workplace.

Pokoje Facebook dostępnę są nie tylko w głównej aplikacji społecznościowych. Z tym samych rozwiązań skorzystacie w Messengerze, czy komunikatorze WhatsApp. Już wkrótce będą także dostępne dla firm, które z platformy Workplace korzystają do wewnętrznej komunikacji między pracownikami. A jak będą działały biznesowe grupowe rozmowy wideo? Tu się nic nie zmieni. Facebook zapewnia, że za obsługę 50-osobowych czatów będą odpowiadały te same rozwiązania, z których korzystają pozostali użytkownicy serwisów i aplikacji oferowanych przez firmę. Nie zabraknie jednak ciekawych funkcji ułatwiających przekazywanie informacji związanych z obowiązkami służbowymi.

W rozmowach w Pokojach Workplace, oprócz tradycyjnego wideo-czatu, rozmówcy będą mogli udostępniać swoje ekrany, by w jeszcze wygodniejszy sposób podzielić się istotnymi treściami. Pokoje będą też wyposażone w proste narzędzia umożliwiające szybkie blokowanie oraz ograniczenie dostępu do nich wyłącznie dla określonych osób, wypraszanie nieproszonych gości, czy wyłączenie możliwości dzielenia się linkiem prowadzącym do pokoi.

Pokoje Workplace. Facebook wprowadza grupowe rozmowy do swojej platformy komunikacyjnej dla firm



Pokoje Workplace mają być dostępne już teraz, a od przyszłego miesiąca udostępniona ma zostać funkcja Live Producer umożliwiająca m.in. prowadzenie sesji Q&A na żywo, tworzenie ankiet, czy korzystanie z funkcji generowania napisów w czasie rzeczywistym dzięki. Jeśli więc korzystacie z tej platformy do komunikacji wewnątrz firmy, to już teraz będziecie mogli zrezygnować z grupowych wideo-rozmów oferowanych przez konkurencyjne firmy i zacząć wykorzystywać rozwiązania, które, zdaniem przedstawicieli Facebooka, mają zagwarantować najwyższej jakości obraz i dźwięk, a przy okazji mają być bezpieczne i odporne na zewnętrzne ataki.