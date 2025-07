Tego nikt się nie spodziewał. Potężne narzędzie trafia na iPada

iPad poważnieje. Nadchodzą nie tylko zmiany w systemie, ale także do gry ma dołączyć kolejny poważny gracz. Aplikacja do modelowania 3D: Blender.

Blender to jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów do modelowania i tworzenia animacji 3D. Nikomu kto interesował się tematem na pewno nie trzeba go przedstawiać. Dlatego wielu może być solidnie zaskoczonych faktem, że twórcy aplikacji przygotowują się do wielkiej premiery, jaką ma być... natywna wersja oprogramowania stworzona z myślą o iPadach. To przełomowy krok, który ma zrewolucjonizować pracę cyfrowych artystów korzystających z tabletów. Pierwszy raz w historii otrzymają oni pełnowartościowe, zintegrowane, środowisko pracy z obsługą rysika Apple Pencil.

Pierwsza odsłona Blendera na iPada skupiać ma się przede wszystkim na narzędziach do rzeźbienia oraz podstawowej manipulacji obiektami. W planach twórców są także kolejne funkcjonalności: w tym ich Grease Pencil (popularne narzędzie do rysunku 2D w przestrzeni 3D), a także moduł do tworzenia storyboardów.

Cały interfejs zaprojektowano z myślą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni ekranu. Zamiast tradycyjnych, rozbudowanych, menu, użytkownik otrzyma pływające panele i kontekstowe podpowiedzi, które pojawiają się w odpowiednich momentach pracy, upraszczając nawigację i dostęp do najważniejszych funkcji. Klasyczny pasek narzędzi zostanie zastąpiony przez inteligentne panele dostosowane do obsługi dotykiem i rysikiem.

Projekt długofalowy. Twórcy mają prawdziwie ambitne plany

Długoterminowym celem twórców jest stworzenie w pełni natywnego ekosystemu Blendera na urządzeniach z panelami dotykowymi. Wśród planowanych usprawnień znajdziemy wsparcie dla multi touch, AirDropa oraz synchronizację plików poprzez iCloud. To oznacza, że twórcy będą mogli płynnie przenosić swoje projekty między iPadem, a... całą resztą urządzeń.

Co więcej, design Blendera z iPada zyska nowe, użyteczne elementy, które poprawią również doświadczenie na komputerach stacjonarnych. Wśród nich są m.in. edytor "Szybkich Ulubionych", interaktywne nakładki skrótów klawiaturowych oraz panele boczne wspierające ikony, co znacząco zwiększy ergonomię pracy bez względu na platformę.

Choć obecne testy skupiają się na iPadzie Pro z Apple Pencil, zespół Blendera sygnalizuje także chęć rozszerzenia projektu na inne tablety i sprzęty z dotykowymi ekranami - m.in. Microsoft Surface, Huawei MatePad czy Wacom MovinkPad. Oznacza to, że przyszłość Blendera to pełna dostępność na rynku urządzeń wieloplatformowych, gdzie dotyk i stylus staną się standardem.

Kiedy premiera Blendera w zupełnie nowej odsłonie?

Blender zamierza zaprezentować działającą wersję tech demo podczas prestiżowej konferencji SIGGRAPH 2025 w Vancouver. Po tym wydarzeniu przewidziane są intensywne warsztaty projektowe oraz dyskusje w siedzibie Blender Foundation i podczas Blender Conference, które odbędą się jeszcze w tym roku. Twórcy zachęcają również programistów z doświadczeniem w projektowaniu dla tabletów i iOS, aby włączyli się w rozwój narzędzia – w końcu jest to projekt otwarty, pełen pasji i innowacji.

