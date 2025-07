iPad kontra reszta świata: Najlepsze tablety do 2000 zł

Tablet do 2000 złotych

Pułap 2000 zł to średnia półka z tabletami, które oferują nie najgorszy stosunek ceny do jakości. Ekrany 3K, 120–144 Hz, cztery lub nawet osiem głośników, akumulatory powyżej 8000 mAh, 6 GB RAM to już właściwie standard w tym segmencie. Są też gotowe zestawy z rysikiem i klawiaturą. Poniżej 5 propozycji, które wybraliśmy.

Apple iPad 11” (11. gen., 128 GB Wi-Fi)

Jeśli zależy Ci na ekosystemie Apple i nie chcesz wydać fortuny, najnowszy 11-calowy iPad jest sprawdzonym pewniakiem: czip A16 radzi sobie z montażem 4K czy grami pokroju „Genshin Impact”, a 128 GB pamięci wystarczy na sporo materiałów wideo i apki z App Store. Ekran Liquid Retina 2360 x 1640 px z True Tone wygląda świetnie zarówno w samolocie, jak i na kanapie, a iPadOS 18 z widokiem Stage Manager ułatwia pracę z kilkoma oknami jednocześnie. Do tego Apple Pencil (2. gen.) i Magic Keyboard Folio (niestety trzeba dokupić je osobno), które zamienią tablet w niemal pełnoprawny notatnik i quasi-laptop. Wi-Fi 6, głośniki stereo oraz aparaty 12 MP z Center Stage sprawiają, że wideorozmowy i tworzenie treści po prostu działa, tak jak trzeba.

Lenovo IdeaTab Pro

Lenovo IdeaTab Pro to jeden z najbardziej multimedialnych tabletów w budżecie do 2000 zł. 12,7-calowy wyświetlacz 3K robi świetne wrażenie ostrością i przestrzenią roboczą, a do tego – co rzadkie – jest matowy. To ogromny plus dla tych, którzy pracują w jasnych pomieszczeniach. Dodatkowo dostajemy aż 144 Hz odświeżania, więc przewijanie, granie i rysowanie jest znacznie przyjemniejsze. Cztery głośniki JBL z Dolby Atmos, bateria na ok. 11 godzin działania i szybkie ładowanie 45 W czynią go bardzo wygodnym kompanem do pracy i rozrywki. W zestawie znajdziesz rysik Lenovo Tab Pen Plus, który pozwala wygodnie notować czy zakreślać treści, a nawet rysować. Do tego Google Gemini jako asystent AI, tryby czytania z certyfikatem TÜV i pamięć – 8 GB RAM-u oraz 256 GB na dane. To propozycja dla tych, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko przeglądania internetu.

Lenovo Tab Plus 11.5”

Lenovo Tab Plus to jedna z najbardziej nieoczywistych propozycji w kategorii do 2000 zł – i jedna z najbardziej „muzycznych”. Osiem (!) głośników JBL z Dolby Atmos daje brzmienie, które wypełni pokój, a dzięki trybowi głośnika Bluetooth tablet może też pełnić funkcję przenośnego soundbara. Wyświetlacz 11,5” 2K z odświeżaniem 90 Hz prezentuje się przyzwoicie zarówno w grach, jak i przy czytaniu – tym bardziej że znajdziemy tu tryb immersyjnej lektury i certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego. W środku pracuje sprawdzony Helio G99, 8 GB RAM i 256 GB pamięci z opcją rozbudowy do 1 TB. Do tego 8600 mAh baterii, szybkie ładowanie, regulowana nóżka, IP52 i preinstalowany Android 14 z gwarancją dwóch dużych aktualizacji. Lenovo nie zapomniało też o najmłodszych – na pokładzie mamy Google Kids Space i Family Link. Jeśli szukasz tabletu, który równie dobrze nadaje się do rozrywki, jak i do spokojnego użytkowania na co dzień, Tab Plus to niezła opcja.

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 to tablet, który wygląda z zewnątrz na taki, który mógłby kosztować więcej, niż faktycznie kosztuje. Ekran 11,2” o rozdzielczości 3,2K z odświeżaniem 144 Hz i obsługą HDR10 oraz Dolby Vision to propozycja, która śmiało konkuruje z dużo droższymi urządzeniami. Do tego cztery głośniki z Dolby Atmos i Hi-Res Audio oraz 200% wzmocnienia głośności. W środku pracuje Snapdragon 7+ Gen 3, wspierany przez szybką pamięć LPDDR5X i UFS 4.0, a całość działa na HyperOS z funkcjami AI (rozpoznawanie tekstu, pisanie, przeliczanie). Xiaomi Pad 7 oferuje też niezłe aparaty, nagrywanie 4K, tryb stacji roboczej i płynną współpracę z telefonami tej marki. Bateria 8850 mAh i szybkie ładowanie 45 W dopełniają całości.

Huawei MatePad 11.5”S 2. gen

Huawei MatePad 11.5” S to jedna z najbardziej kompletnych propozycji w tym budżecie – szczególnie że w zestawie za ok. 1700 zł dostajemy i rysik, i klawiaturę. Wyróżnikiem jest ekran PaperMatte 2,8K z odświeżaniem 144 Hz, który eliminuje refleksy i imituje strukturę papieru. Dzięki temu tablet świetnie nadaje się do czytania, notowania i pracy twórczej – zwłaszcza z rysikiem M-Pencil 3. gen., który obsługuje ponad 10 tys. poziomów nacisku i oferuje wyczuwalny opór, jak na kartce. Całość działa płynnie dzięki procesorowi Kirin 9000WE, 8 GB RAM-u i pamięci 256 GB. Huawei dorzuca też własne apki, jak GoPaint czy Note Replay, oraz rozwiązania do multitaskingu, współpracy między urządzeniami i transferu danych. Jeśli szukasz tabletu do kreatywnej pracy z naturalnym wrażeniem pisania i chcesz mieć gotowy zestaw bez dopłacania za akcesoria – to bardzo mocny kandydat.

