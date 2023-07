Już tylko 1% pasażerów iTaxi zwraca uwagę na cenę. Co jest ważniejsze?

Pamiętam czasy sprzed tych aplikacji do zamawiania taksówek, czy to przy zamawianiu telefonicznym czy z ulicy lub parkingu, to było moje pierwsze pytanie - za ile do... Różnie się to kończyło - bywało, że dało się za mniej niż przewidywałem i wskazywałby by to później taksometr.

Niemniej, po pojawieniu się aplikacji do zamawiania taksówek temat cen odszedł na dalszy plan z tej prostej przyczyny, że miałem to już wprost na ekranie przy zamawianiu przejazdów, co więc teraz stało się najistotniejsze?



Według badania iTaxi, już tylko zaledwie 1% pasażerów zwraca uwagę na cenę przejazdu, dużo większe znaczenie ma dla nich bezpieczeństwo - 42% wskazań oraz wysoki standard usługi, zapewne mieści się tu sam pojazd czy zachowanie kierowców.

Renata Bardecka, CEO iTaxi.pl S.A.:

Wyniki badania utwierdziły nas w przekonaniu, że po fazie popularności tanich kursów, Polacy na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo przejazdu. Trend ten widoczny jest szczególnie wśród kobiet, które niemal dwukrotnie częściej niż mężczyźni, wskazują bezpieczeństwo jako kluczowy aspekt, decydujący o wyborze firmy taxi. Co więcej, aż 79 proc. osób jest gotowych dopłacić do kursu, by zyskać gwarancję poczucia bezpieczeństwa i komfortu.

Co jeszcze ciekawe, nie wszyscy korzystający z taksówek zrezygnowali z telefonicznej formy ich zamawiania, nadal robi to 30% ankietowanych, pozostałe 70% zamawia już tylko przez aplikację, a tylko 0,2% „łapie” te oczekujące na postojach dla taksówek.

Jeszcze jeden interesujący wątek pojawił się w tym badaniu, a mianowicie odnoszący się do rozmów kierowców taksówek z pasażerami - osobiście tego nie znoszę, podobnie jak 13% ankietowanych, którzy to unikają rozmowy i 8%, którym wręcz przeszkadzają takie próby kontaktu ze strony kierowców. Z pozostałych ankietowanych, 70% traktuje je albo neutralnie, albo chętnie podejmuje rozmowy, a tylko 9% je lubi i je podtrzymuje w trakcie podróży.

—

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie 1530 pasażerów iTaxi, na terenie

największych polskich miast, w miesiącach marzec - czerwiec 2023 roku.

Źródło: iTaxi.