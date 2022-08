Koniec z naciąganiem pasażerów. iTaxi przejmuje postój taksówek przed Dworcem Centralnym

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita, tzw. mafia taksówkowa znika sprzed Dworca Centralnego w Warszawie. Była on źrodłem wielu nadużyć i naciągania pasażerów przybywających do stolicy, więc Zarząd Dróg Miejskich postanowił powierzyć to miejsce jednej firmie na wyłączność.

Sam ZDM jest dość powściągliwy w swoim komunikacie, nie mówiąc wprost o dotychczasowych problemach z taksówkami w tym miejscu, ale jeśli się dobrze w niego wczytamy, dostrzeżemy przemycony o tym fragment na końcu:

Chcemy, aby obsługa tego miejsca była prowadzona w sposób uporządkowany, dlatego już dekadę temu zdecydowaliśmy o wydzierżawieniu terenu jednej firmie. Dotychczasowy dzierżawca zakończył umowę w styczniu, dlatego szukaliśmy nowego. Będzie to również duże ułatwienie dla pasażerów, którzy będą mogli liczyć na jasne i jednolite warunki przewozu.

Do przetargu na początku lipca przystąpiło 7 firm: iTaxi, BMW Korp, Ecocar, Sawa Taxi, W-Wa Euro, Kadaros i ELE Taxi. Oferta złożona przez Sawa Taxi została odrzucona, bo nie zawierała numeru KRS, a najkorzystniejsza okazała się oferta iTaxi.

iTaxi za miesięczną dzierżawę 106 mkw. powierzchni przed Dworcem Centralnym w Warszawie, na której mieści się 6 pojazdów zapłaci 22 263,00 zł. Pozostali konkurenci zdecydowali się zamieścić w swoich ofertach kwoty dzierżawy od ponad 10 tys. zł do ponad 16 tys. zł.

iTaxi ma teraz 45 dni na załatwienie niezbędnych formalności, po czym nastąpi podpisanie umowy z ZDM na trzy najbliższe lata, a jak przekazał Rzeczpospolitej Jarosław Grabowski, prezes iTaxi - Taksówki pojawią się na postoju praktycznie zaraz po jej zawarciu. Myślę, że może nastąpić to w połowie września.

Źródło: Rzeczpospolita/ZDM.