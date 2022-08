Uber Airport - nowość na Lotnisku Chopina

Przylatujecie do Warszawy na Lotnisko Chopina? Teraz bez problemu wydostaniecie się z niego Uberem - bez konieczności wychodzenia po schodach do strefy odlotów. Samochody będą dostępne ze strefy przylotów - tam gdzie tradycyjne taksówki.

Kto choć raz zamawiał przejazd Uberem, FREE NOW, Boltem, iTaxi, czy innym z Lotniska Chopina ten wie, że nie jest to takie łatwe, jak wyjście na postój taksówek znajdujący się na poziomie 0 w dedykowanej strefie odbioru pasażera (Przyloty 1 lub Przyloty 2 ). By skorzystać z tych usług najłatwiej pofatygować się na górę, do strefy odlotów i tam czekać na kierowcę. Podróżni, którzy jako swojego przewoźnika wybiorą teraz firmę Uber, to zadanie będą mieli ułatwione.

Uber wprowadza w Warszawie nową usługę - Uber Airport. To możliwość łatwego zamówienia przejazdu z lotniska bez konieczności długiego oczekiwania na samochód. W strefie odbioru pasażera na poziomie 0 Lotniska Chopina pojawiły się specjalnie oznakowane miejsca postojowe oznakowane logo Uber Airport.

Uberem z Lotniska Chopina. Specjalne strefy już dostępne

Zamawianie przejazdu odbywa się w ten sam sposób, co do tej pory. Znajdując się na Lotnisku Chopina lub rezerwując przejazd z wyprzedzeniem i wskazując lotnisko jako miejsce odbioru nie trzeba kombinować ze wskazaniem konkretnego puntu, do którego ma przyjechać kierowca. Aplikacja sama wyświetli informację, że podróż odbywać się będzie z wykorzystaniem opcji Uber Airport.

Potrzebujesz pomocy z dużym bagażem? Potrzebujesz chwili ciszy po męczącym przelocie? Z przyjemnością wsiądziesz do przyjemnie chłodnego samochodu? Nie ma problemu, z Uber Airport łatwo podasz kierowcy swoje preferencje jeszcze przed podróżą.

- czytamy w oficjalnej informacji prasowej. I to bez względu na godzinę. Opcja Uber Airport z dedykowanej strefy odbioru pasażerów dostępna jest dla podróżnych 24/7. Warto jednak pamiętać, że usługa Uber Airport jest dostępna tylko dla przejazdów zaczynających się na Lotnisku Chopina. Podróżując Uberem na lotnisko wystarczy skorzystać z jednej z dostępnych opcji: UberX, Comfort lub inną opcję przejazdów dostępną w Warszawie.