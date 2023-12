Zapłacili za YouTube Premium, a i tak muszą oglądać reklamy

Google nakłoniło Was do płacenia za usunięcie reklam, ale i tak je wyświetla. Może to czas na YouTube Premium Pro?

Co daje YouTube Premium? Między innymi możliwość pobierania treści na urządzenia mobilne, odtwarzania ich offline i słuchania muzyki w tle, ale główną funkcjonalnością jest brak reklam – choć nigdy nie rozumiałem wydawania pieniędzy na ten bajer, to fakt jest taki, że to właśnie dla niego internauci wykupują abonament. Okazuje się jednak, że Google nie dowozi nawet tych najbardziej szlagierowych „korzyści”. Internauci donoszą, że pomimo posiadania subskrypcji i tak muszą oglądać reklamy.

Wsparcie YouTube rozkłada ręce. Czyżby Google chciało sprawdzić granice swoich klientów?

Wczoraj na Reddicie pojawiło się kilka wątków od oburzonych posiadaczy abonamentu YouTube Premium, którzy na załączonych zrzutach ekranu udowadniali pojawianie się reklam pomimo opłacania subskrypcji. Nie są to co prawda reklamy przecinające odtwarzane wideo, ale i tak wydaje się to nieco niesmaczne, biorąc pod uwagę ostatnie podwyżki i opłatę 25,99 zł między innymi właśnie za brak reklam, na czym Google opierało przecież swój przekaz marketingowy.

Źródło: Reddit

Chodzi o całkiem spore banery reklamowe – w załączonych przykładach reklamujące grę mobilną oraz coś w rodzaju serwisu randkowego – a z komentarzy wynika, że problem jest powszechny i dotyka wielu posiadaczy płatnej subskrypcji. Użytkownicy donoszą, że skontaktowali się z działem wsparcia YouTube, otrzymując sprzeczne komunikaty. Niektórzy dowiedzieli się od supportu, że nie jest to reklama, a forma sponsoringu, której funkcjonalności YouTube Premium nie obejmują, inni zaś, że jest to problem techniczny i platforma pracuje nad jego rozwiązaniem. YouTube najwyraźniej nie wyznaczył jasnej ścieżki obrony przed zarzutami i póki co wygląda to tak, jakby platforma chciała sprawdzić jak daleko może się posunąć – i to tuż po podwyżkach ;)

Internauci żartują, że to wstęp do wprowadzenia YouTube Premium Pro+, usuwającego wszystkie reklamy, a nie tylko te, które wyświetlają się przed i w trakcie filmów. Cóż, znając życie i na to znaleźliby się kupcy.

Stock image form Depositphotos