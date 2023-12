Manul z poznańskiego zoo zawładnął polskim Twitterem. O co chodzi w tej zabawie?

0

Manul stepowy Magellan z poznańskiego zoo to obecnie najpopularniejszy kot w Polsce. Jak do tego doszło i dlaczego szturmem podbił polskiego Twittera? O co chodzi w głosowaniu na Magellana w twitterowej ankiecie? Oto historia spontanicznego zrywu polskich internautów.