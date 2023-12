Zdjęcia z kosmosu lub wnętrza wulkanu? Na Instagramie będzie to możliwe

Życie na Instagramie będzie jeszcze piękniejsze, chociaż już teraz jest zakłamane

Social media mają to do siebie, że pokazują wyłącznie idealne kadry z naszego życia — to, co oglądamy na wyświetlaczu naszego smartfona, nijak ma się do prawdziwego życia i jest nieco zakłamane; a w niektórych przypadkach nawet bardzo. W tej sprawie często są przeprowadzane nawet specjalne kampanie, które mają na celu uświadomienie wszystkim tego, że posty w Internecie to fikcja — ale Meta postanowiła pójść w tym szaleństwie krok dalej.

Ahmad Al-Dahle, wiceprezes Meta, zajmujący się Generative AI, ogłosił nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji na Threads, czyli alternatywy od Marka Zuckerberga dla X (dawniej Twitter), które swoją drogą od wczoraj wreszcie dostępne jest w Polsce. Instagram wkrótce pozwoli na całkowite zakłamywanie rzeczywistości.

Zdjęcia z najdziwniejszych miejsc na świecie? Czemu nie

Nowa funkcja pozwoli użytkownikom na generowanie tła do zdjęcia przy pomocy AI, co ma znacznie „ulepszyć zdjęcia”. W opcjach modyfikacji Stories obok przycisku „dodaj tekst” pojawi się nowa ikona, której użytkownicy mogą dotknąć, aby wygenerować nowe tło, wprowadzając opisy tekstowe tego, co ma być dookoła nas. Możemy więc w bardzo łatwy sposób znaleźć się w kosmosie, wewnątrz wulkanu, stanąć obok ulubionego artysty na scenie Coachelli… ogranicza nas wyłącznie nasza własna wyobraźnia.

Meta, jak wszystkie inne firmy obecnie, mocno stawia na rozwój funkcji AI, więc podobna nowość teoretycznie nie powinna zaskakiwać. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych funkcji ze sztuczną inteligencją w roli głównej. Tła AI są obecnie wdrażane w Stanach Zjednoczonych i w tej chwili nie wiadomo, kiedy narzędzie to będzie dostępne dla użytkowników Instagrama w innych krajach — ale z pewnością jest to kwestia chwili. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

