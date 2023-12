Threads już w Polsce. To co, kasujecie Twittera?

Odliczanie zakończyło się i pierwsi użytkownicy mogą już logować się do Threads. Choć póki co niewiele się tam dzieje, warto sprawdzić nowy serwis społecznościowy od Meta. Czy okaże się lepszy od Twittera/X? Od teraz każdy może sprawdzić to samodzielnie.

Choć platforma Threads wystartowała kilka miesięcy temu, dopiero teraz została udostępniona użytkownikom z Unii Europejskiej. Rozpoczęcie działalności Threads na naszym kontynencie ogłosił Mark Zuckerberg 14 grudnia punktualnie o 12:00. Jak czytamy w przygotowanym z tej okazji komunikacie prasowym, Threads to aplikacja stworzona przez zespół Instagrama pozwalająca na udostępnianie publicznych wiadomości tekstowych i wchodzenie w dyskusje z innymi użytkownikami. W skrócie: dokładnie to, do czego obecnie służy Twitter.

Threads, czyli Twitter od Meta już w Polsce. Co oferuje?

Początki nowej platformy były bardzo skromne. Choć liczba rejestrujących się użytkowników w pierwszych dniach imponowała, z biegiem czasu zaczęła spadać. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim z uwagi na możliwości serwisu, które wówczas były naprawdę ubogie. To już jednak historia. Dziś platforma zdaje się dysponować wszystkim tym, co niezbędne, by móc konkurować z Twitterem/X. Pojawiła się wersja dla przeglądarki internetowej czy zakładka prezentująca wyłącznie treści od obserwowanych osób. Jest też możliwość edycji postów czy wyszukiwania przy pomocy słów kluczowych. Podobnie jak w przypadku Twittera użytkownicy otrzymali możliwość tagowania wpisów.

Jak dołączyć do Threads?

Jeżeli osobiście chcecie sprawdzić możliwości nowej platformy społecznościowej, jak najbardziej możecie zrobić to już teraz. Nie trzeba nawet instalować dedykowanej aplikacji mobilnej, choć to właśnie przy jej pomocy z serwisu korzysta się najlepiej. Do Threads można się zalogować przy pomocy konta z serwisu Instagram. Można również korzystać z niego bez logowania, jednak wiąże się to z mocno ograniczoną funkcjonalnością. Ci, którzy nie posiadają konta na Instagramie, nie mogą wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami, odpowiadać na publikowane treści czy udostępniać je kolejnym użytkownikom serwisu.

Do Threads zalogujecie się na tej stronie internetowej. Możecie również pobrać aplikację ze Sklepu Google Play czy Apple AppStore. Jeśli już to zrobiliście, dajcie znać co sądzicie o nowym serwisie. Póki co, nie da się ukryć, trochę tam pusto...