Zapłacić więcej artystom czy wyjść z kraju? Dla Spotify wybór jest jasny

Wiadomo, że tam, gdzie jest wielki biznes, tam są też i wielkie pieniądze. W takim wypadku wiadomo też, że każda, nawet najmniejsza oszczędność jest na wagę złota, ponieważ może przełożyć się na olbrzymią różnice, jeżeli pomnoży się ją przez miliony klientów. Ma to tym bardziej znaczenie w przypadku firm, które balansują na granicy rentowności. Mowa tu właśnie o Spotify, które przez ostatnie półtora roku było pod kreską, a teraz zaliczyło swój pierwszy kwartał z zyskiem.

Nie bez różnicy jest tu fakt, że sam serwis podniósł w ostatnim czasie ceny dla klientów. Jednak wciąż jego największym kosztem pozostaje to, co Spotify płaci artystom za przesłuchane przez użytkowników utwory. Cena za jeden "odsłuch" jest przedmiotem olbrzymiej debaty, a artyści zgodnie twierdzą, że stawka ta jest za mała. Co się jednak stanie, jeżeli muzycy zaczną walczyć o swoje prawa?

Spotify... wyjdzie z danego rynku

Opisywana sytuacja ma miejsce po drugiej stronie globu - w odległym Urugwaju. Spotify działa tam tak samo jak w Polsce, wypłacając wytwórniom muzycznym część przychodów ze streamingu, a te rozdysponowują je pomiędzy muzyków. Jednakże, lokalne prawo do tej pory zapewniało udział w zyskach jedynie "kompozytorom i osobom piszącym teksty", więc nie obejmowało dużej części muzyków, którzy odpowiadają za utwory na Spotify. Tamtejszy parlament postanowił zmienić to prawo, które teraz obejmuje "autorów, kompozytorów, wykonawców, dyrektorów czy scenarzystów (w przypadku filmów).

To prowadzi jednak do sytuacji, w której, jeżeli wynagrodzenie miałoby być "równe", to Spotify musiałoby przekazywać wytwórniom w Urugwaju dwukrotność tego, co obecnie przekazuje, a jak wynika z oświadczenia samego Spotify, tamtejsze wytwórnie otrzymują około 70 proc. przychodu ze streamów. Według Spotify to na wytwórniach spoczywa obowiązek "równej kompensacji", więc firma stwierdziła, że w takich warunkach nie może prowadzić w Urugwaju swojego biznesu i od 1 lutego 2024 platforma nie będzie dostępna w tamtym regionie.

Mamy tu więc pewnego rodzaju impas. Z jednej strony - Spotify oddaje autorom dużą część zysku i jestem w stanie uwierzyć, że nie jest w stanie oddać więcej. Z drugiej - niskie stawki Spotify mogą wynikać wprost z modelu biznesowego, w którym miesięczny abonament jest po prostu bardzo tani. Tutaj jednak Spotify musi balansować na bardzo cienkiej linie, ponieważ podwyżka może spowodować, że użytkownicy masowo odejdą do konkurencji, która przecież (w przeciwieństwie do platform wideo) oferuje dokładnie te same treści. Tym bardziej, że za takimi aplikacjami jak Apple Music czy YT Music stoją gigantyczne korporacje i te marki mogą sobie pozwolić np. na przynoszenie strat.

W takim wypadku można zrozumieć decyzję Spotify, które nie chciało operować na stracie. Jednak nie wróży to dobrze tym, którzy chcieliby walczyć o wyższe stawki dla artystów w przyszłości.

