Kościół to chyba jedyna duża instytucja w Polsce, która najdłużej wzbrania się przed cyfryzacją. Pojawiały się już wprawdzie gdzieniegdzie informacje o wdrożeniu płatności elektronicznych za ofiarę, ale udostępnienie wszystkich usług kościelnych do załatwienia online to prawdziwa rewolucja.

Kiedy dziś rano przeczytałem informację o tym na portalu Wirtualnemedia.pl, moja pierwsza myśl - to niemożliwe, druga z kolei - to nie może się udać, a trzecia - na pewno zrobili to źle.

Jednak, gdy odwiedziłem stronę Parafii Imienia Jezus w Poznaniu moje zaskoczenie było ogromne. Ładnie wykonana strona, bez fajerwerków, tylko niezbędne informacje i dostęp do niemal wszystkich usług kościelnych, z możliwością załatwienia ich online.

Kolejna moja myśl, to dlaczego ktoś wpadł na to dopiero teraz? Załatwienie spraw kościelnych to podobnie jak choroba dziecka, wizyta w przychodni czy w urzędzie administracji publicznej, wiąże się zwykle z wzięciem dnia wolnego w pracy. Z jednego prostego powodu - kancelarie parafialne otwarte są przeważnie właśnie w godzinach pracy lub bezpośrednio po i przez któtki czas.

Proboszcz parafii Imienia Jezus, ks. Radosław Rakowski:

Wszystko zaczęło się od tego, że z reguły nie lubimy chodzić do urzędów i załatwiać wszystkich papierkowych spraw. Kościół dzisiaj bardzo mocno kojarzy się właśnie z różnymi zaświadczeniami, sprawami do załatwienia i z reguły te biura parafialne są czynne od godz. 9 do 11, albo od 16 do 17 – kiedy ludzie są w pracy i kiedy nie mogą tych rzeczy załatwić.

Tak więc co można załatwić online w tej parafii? Niemal wszystko, od zapisania się w ogóle do parafii, po takie sprawy jak:

zamówienie intencji na mszę

chrzest

I komunia święta

bierzmowanie

ślub

spowiedź

odwiedziny

pogrzeb

Postanowiłem sprawdzić z tej listy formularz do zamówienia mszy. W pierwszej kolejności wybieramy z kalendarz wolny dzień i godzinę mszy, na którą chcemy zamówić naszą intencję. W kolejnym kroku podajemy treść naszej intencji i opcjonalną informacją dla parafii. Dalej podajemy nasze dane, jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu, po czym pozostaje już tylko podać kwotę ofiary i przejść do płatności.

Ku mojemu zdziwieniu nie natknąłem się przy tym na jakieś progi wpłaty na ofiarę, wpisałem 10 zł i przeniesiony zostałem od razu do formularza wpłaty przez bramkę płatniczą tPay. Do wyboru była płatność BLIK lub przelew online/tradycyjny.

Podobnie jest w przypadku innych ofiar za chrzest czy ślub, gdzie jasno określona jest jako - dobrowolna ofiara. To też swojego rodzaju zerwanie z krążącymi po sieci opowieściami - co łaska, ale nie miej niż… Zapewne w dużej części zgodnymi z rzeczywistością, jednak to ta nowoczesna parafia rozpoczyna niejako nowy rozdział w polskim kościele w tym temacie.

Potwierdzeniem tego są niektóre komunikaty na stronie parafii, jak ten poniżej:

Pamiętaj, że u nas w parafii Twoje dziecko może przyjąć Komunię, kiedy chcecie – nie musi mieć ośmiu lat, nie musi robić tego w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Najważniejsze jest to, żeby Twoje dziecko chciało i było gotowe na przyjęcie Jezusa.

Tak więc z mojej strony duże słowa uznania, naprawdę jestem pod wrażeniem, i będę wspominał to rozwiązanie jako przykład do naśladowania. Wbrew pozorom nie jest to oddalanie się parafii od parafian, a właśnie dobry wstęp do bliższego bezpośredniego kontaktu dla osób, które mają problem z podjęciem pierwszego kroku w tym kierunku.

Źródło: Wirtualnemedia.pl