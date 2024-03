Zamknęli McDonalds. Problemy techniczne pokonały restaurację

McDonald's to jedna z tych sieci restauracji, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Obecna na wielu światowych rynkach jest marką samą w sobie i symbolem fast foodów. Jeżeli zdarza wam się raz na jakiś czas zajrzeć do "maczka", to prawdopodobnie nie umknęło waszej uwadze że od kilku lat czekają tam na nas specjalne ekrany, za pośrednictwem których możemy składać i opłacać zamówienia. No i właśnie — to awaria napędzającego je systemu była powodem konieczności zamknięcia tych przybytków na wiele godzin. Co ciekawe: jak wynika z oficjalnego komunikatu, tym razem nie z winy ataku, a... problemem z oprogramowaniem. Winną ma być firma, która odpowiedzialna jest za dostarczanie technologii w oparciu o którą działają te przybytki.

McDonald's dość boleśnie przekonał się w ostatnich dniach, że poleganie wyłącznie na samoobsługowych rozwiązaniach może okazać się dość opłakane w skutkach. Firma przez 12 godzin miała spory problem z systemem, czego efektem była konieczność zamknięcia wielu rozsianych po świecie restauracji. Prawdopodobnie poniesione straty będą nie do odrobienia, a cała ta historia okazała się dobrym pretekstem do dyskusji na temat polegania w stu procentach na współczesnych systemach bez jakiegokolwiek planu B w przypadku problemów technicznych.

Przedstawiciele McDonald's nie mogli udawać, że nic się nie stało. W końcu dziesiątki placówek na całym świecie w miniony piątek musiało najzwyczajniej w świecie zostać zamkniętych. Brian Rice, przedstawiciel marki, w oficjalnym oświadczeniu napisał:

Reliability and stability of our technology are a priority, and I know how frustrating it can be when there are outages. I understand that this impacts you, your restaurant teams and our customers. What happened today has been an exception to the norm, and we are working with absolute urgency to resolve it. Thank you for your patience, and we sincerely apologize for any inconvenience this has caused.