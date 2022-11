Starzejące się społeczeństwo które ma kłopoty ze swobodnym przemieszczaniem się, do tego ograniczenia związane z COVID-19. To jedne z powodów, przez które japońscy inżynierowie zaczęli prace nad specjalnymi pojazdami. Teraz Honda pokazała efekty swoich prac w trzech rozmiarach.

Porozmawiasz z samochodem

Elektryczne pojazdy mogą przewozić jedną, dwie bądź cztery osoby. Są przeznaczone do jazdy miejskiej – na krótkich dystansach. Prowadzą się same, ale pasażer może w każdej chwili przejąć kontrolę tak by je zatrzymać czy zmienić trasę. Można to zrobić głosowo bądź specjalnym joystickiem który zastępuje kierownicę.

Jednak co do zasady to samochód decyduje o sposobie jazdy. Auto rozpoznaje otoczenie w czasie rzeczywistym (skrzyżowania, zakręty, piesi i inne pojazdy), korzystając z danych obrazu przechwyconych przez kamery i na tej podstawie wybiera optymalne rozwiązanie (trasa, prędkość). Skanowanie terenu jest porównywalne do tego, jak reagują ludzie widząc coś na własne oczy. Do tego samochód znając punkt docelowy optymalizuje trasę w czasie rzeczywistym przy użyciu specjalnego algorytmu co ma zapewnić płynną i bezproblemową podróż do miejsca docelowego, tak jakby za kierownicą siedział doświadczony kierowca.

Podczas jazdy maszyna i pasażer mogą się ze sobą komunikować – oceniać sytuację na drodze, mówić co widzą i ustalać ewentualne zmiany w przebiegu trasy. Propozycje pojazdu wykluczają łamanie przepisów i mają unikać niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Pojazd w trzech rozmiarach

Honda pokazała aż trzy koncepcje tego typu pojazdów – dla jednej, dwóch bądź czterech osób. Ich nazwa to CiKoMa.

Na filmie pokazanym przez Hondę możemy zobaczyć, jak jednoosobowe auto komunikuje się z pasażerem – ustala miejsce odbioru i zmienia je, jeśli napotka na jakieś przeszkody. 2-miejscowa CiKoMa z założenia przeznaczona jest dla osób starszych – pasażerowie siedzą jeden za drugim. W urządzeniu mamy specjalny joystick, dzięki któremu można przejąć kontrolę nad pojazdem i np. samodzielnie zmienić kierunek. 4-miejscowy pojazd wygląda jak mały samochód turystyczny. Jego testy rozpoczynają się w tym miesiącu.

Samochody zaprojektowano i stworzono od podstaw w Instytucie Badań Technicznych Hondy. Głównym inżynierem jest Yuji Yasui, który przez 28 lat był liderem projektu autonomicznej jazdy i technologii wspomagania jazdy Hondy.

Honda razem z samochodami pokazała również WaPOCHI. To elektroniczny „pomocnik”, który przemieszcza się razem z nami. Może być przewodnikiem i nosić nasze pakunki.

źródło