Kiedyś nie zwracałem na to większej uwagi, ale odkąd na świat przyszła dwójka moich synów uświadomiłem sobie, że żyjemy w epoce kiczu i badziewia. Te dwa słowa najlepiej określają jakieś 90% współczesnych zabawek wliczając w to te, które są szumnie i dumnie nazywane edukacyjnymi. Niestety mało jest produktów, które realnie wnoszą coś w życie dzieci, a co gorsze, jak już są, to mają fatalny marketing i ciężko na nie trafić.

Dzisiaj miałem okazję poczytać o czymś, co nazywa się Piper Computer Kit i w związku z tym postanowiłem dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że opowiem Wam o tym co to jest i dlaczego uważam, że jest to fajne, a druga to postanowienie, że napiszę serię artykułów o wartościowych produktach z Polski, których zadaniem jest rozwijanie młodych umysłów.

Piper Computer Kit

Wszyscy korzystamy z komputerów, ale mało jest osób, które tak naprawdę wiedzą i rozumieją, jak one działają. Normalnie to nie problem, ale schody zaczynają się w momencie, gdy dziecko zadaje to jedno, kluczowe pytanie…tato/mamo, a jak to działa?

Pewne rzeczy po prostu łatwiej wyjaśnić w momencie, gdy można to zademonstrować. Właśnie do tego służy Piper Computer Kit. To stosunkowo tani komputer do własnoręcznego montażu. Obecnie kosztuje $199 i za tę cenę dostajemy wszystkie, niezbędne komponenty do budowy papierowego komputera.

Zestaw jest przemyślany w taki sposób, aby nie tylko wyjaśnić zasady działania, ale też nauczyć podstaw programowania. Znajdziemy tam kluczowe komponenty, głośniki oraz 9-calowy monitor.