Badanie zostało przeprowadzone jeszcze w I kwartale 2024 roku, wśród mieszkańców Krakowa, Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, Białegostoku, Gdańska, Katowic, Poznania, Szczecina i Wrocławia.

Ile wydajemy na zakupy w sieci?

Największy odsetek badanych, bo ponad 30% wydaje na zakupy w sieci pomiędzy 1000 a 1999 zł miesięcznie. Najwięcej z nich to mieszkańcy Katowic, Szczecina i Poznania, a jeśli chodzi o płeć, większość stanowią kobiety.

Drugim przedziałem kwotowym jest 500 do 999 zł - co czwarty badany, tu również przodują kobiety.

Co ciekawe, mimo wzrostu popularności zakupów internetowych i dostępności coraz bardziej przyjaznych użytkownikom metod płatności czy zróżnicowanych form dostawy, co 10 Polak wciąż wydaje w Internecie mniej niż 100 zł miesięcznie (10,2%). To osoby, które zdecydowanie preferują zakupy stacjonarne. W tej grupie wciąż dominują kobiety (6,3% pań i 3,9% panów).

Z kolei przy pytaniu o największe jednorazowe zakupy internetowe, najczęściej wskazywano przedział pomiędzy 3000 a 4999 zł. Natomiast powyżej tego progu, swoje zakupy zrobiło w sieci najwięcej mieszkańców Gdańska, Bydgoszczy i Szczecina.

Jak często robimy zakupy w sieci?

Największymi zakupoholikami w sieci są mieszkańcy Katowic, natomiast najmniejszy odsetek osób, które deklarują kilkukrotne zakupy w miesiącu, to mieszkańcy Poznania.

Uśredniając wyniki, trzech na czterech badanych robi zakupy w sieci co najmniej kilka razy w miesiącu, a z tego:

40,6% kilka razy w miesiącu,

12,4% kilka razy w tygodniu,

22,8% raz w tygodniu,

13% raz w miesiącu,

7,5% co kilka miesięcy,

a 3,8% prawie nigdy.

Co najczęściej kupujemy w sieci i czego się obawiamy?

Tu nie będzie zaskoczenia, najczęściej wskazywane są sprzęty z kategorii RTV i AGD, dalej produkty ze zdrowia i urody oraz książki.

Jeśli chodzi o obawy związane z zakupami w sieci, najczęściej wskazujemy uszkodzenia podczas transportu, otrzymanie towaru niezgodnego z opisem czy w ogóle dotarcia do nas zakupionej przesyłki.

Oszustwa nadal powszechne, dlatego polegamy na opiniach

Aż 71% badanych padło ofiarą oszustwa w sieci, najczęściej były to osoby starsze, powyżej 50 roku życia, ale też spory odsetek oszukanych mieści się w młodszych grupach wiekowych.

Najwięcej oszukanych to mieszkańcy Białegostoku, Warszawy i Łodzi, a w podziale na płeć - mężczyźni. Dlatego tak licznie polegamy na opiniach. Niestety, stosunkowo niewielki odsetek deklaruje zwracanie uwagi na opinie, w najbardziej narażonej na oszustwa grupie wiekowej.

Najbardziej odporni na oszustwa w sieci są Polacy w wieku od 18 do 29 lat (w tej grupie ofiarą cyberprzestępców padło jedynie 22% badanych). Jak pokazaliśmy na poprzednim wykresie, to osoby, które najbardziej zwracają uwagę na opinie w sieci. Zetki, korzystając z doświadczenia innych użytkowników, są w stanie szybko rozpoznać zagrożenie. To sprawia, że dużo rzadziej dają się oszukać. Internet to ich „naturalne środowisko”. Dzięki temu błyskawicznie dowiadują się m.in. o nowych metodach wykorzystywanych przez cyberprzestępców.

Cena, szybkości dostawy czy marka?

Na koniec odpowiedź na pytanie, na co zwracamy największą uwagę przy zakupach w sieci? Okazuje się, że internetowe zakupy to najczęściej okazja do tańszych zakupów. Dla nieco ponad połowy badanych większości miast, cena to najistotniejsza kwestia.

Na dwóch dalszych miejscach wymieniana jest szybkość dostawy i marka.

Źródło: Samseo.

