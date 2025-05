Media Markt odpala petardę. Takich zakupów jeszcze nie robiłeś

MediaMarkt, jeden z największych europejskich sprzedawców elektroniki użytkowej, oficjalnie uruchamia własny marketplace w Polsce. Co to oznacza dla klientów?

Marketplace MediaMarkt do tej pory był dostępny w w Niemczech, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii i Belgii. Teraz ta usługa zawitała także do Polski. Dzięki temu, popularna sieć sklepów z elektroniką zapewni klientom dostęp do znacznie szerszego asortymentu – obok produktów oferowanych bezpośrednio przez MediaMarkt, pojawią się także propozycje zewnętrznych partnerów. W praktyce oznacza to możliwość porównania ofert różnych sprzedawców w jednym miejscu, większy wybór w kategoriach takich jak elektronika, AGD, gry, produkty do majsterkowania, a także dostęp do produktów odnowionych (refurbished). Platforma zapowiada także wygodne formy płatności, w tym raty i ubezpieczenia, które sukcesywnie będą wdrażane na polskim rynku.

Możliwość łatwego skalowania oferty na inne kraje z grupy MediaMarktSaturn jest jednym z głównych filarów naszej strategii i oferty. To niewątpliwie ogromna zaleta, którą dostrzegają potencjalni sprzedawcy – nasz międzynarodowy zasięg otwiera przed nimi nowe rynki i znacząco zwiększa potencjał sprzedaży. Sprzedawcy mogą skupić się na rozwijaniu swojej działalności, mając pełną kontrolę nad kosztami współpracy.

– mówi Paweł Ptasznik, Dyrektor Marketplace w MediaMarkt.

Szansa dla sprzedawców i rynek e-commerce



Marketplace MediaMarkt ma być również atrakcyjną propozycją dla zewnętrznych sprzedawców, którzy będą mogli zacząć sprzedawać swoje produkty właśnie tutaj. Platforma ma oferować zarówno prosty proces rejestracji, przejrzyste warunki współpracy, wsparcie dedykowanego opiekuna, jak i możliwość dotarcia do szerokiego grona klientów – zarówno lokalnie, jak i globalnie, dzięki obecności sieci w 11 krajach z ponad tysiącem sklepów stacjonarnych. Sprzedawcy mogą korzystać z narzędzi reklamowych (Retail Media), elastycznych rozwiązań ekspozycyjnych oraz brać udział w cyklicznych kampaniach marketingowych, takich jak Black Week czy Back to School.

Stopniowo będziemy integrować sklepy stacjonarne z marketplace, aby każdy klient miał pełną swobodę wyboru, gdzie i w jaki sposób chce korzystać z naszych usług. Marketplace daje nam również możliwość testowania nowych inicjatyw oraz dynamicznego reagowania na potrzeby rynku

– dodaje Paweł Ptasznik.