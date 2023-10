Zakupy w smartfonie? Nie uwierzycie, ile ludzi już tak kupuje online

Co więcej, chodzi o chyba najbardziej atrakcyjną i pożądaną wśród sklepów czy platform internetowych grupę wiekową, a mianowicie w wieku pomiędzy 18 a 34 lat. Już 59% zakupów online osób z tej grupy, dokonywanych jest z poziomu smartfona.

W jeszcze młodszym przedziale wieku 18-24 lata, już 84% osób przyznaje, iż w ostatnim miesiącu dokonało jakiegoś zakupu online, a 39% osób z tej grupy regularnie co miesiąc kupuje w internecie.

Co najbardziej przekonuje młodych ludzi do robienia zakupów online? Wśród preferencji zakupowych, które zyskały w ich oczach w ostatnich 12 miesięcy, najczęściej wymieniane są jakość - 33% wskazań i cena - 32% wskazań, a dla 20,5% to najważniejsze kryterium podczas zakupów w internecie.

Ewa Finger, Business Product Manager w Allegro:

W świetle danych z naszego raportu widać, że cena i wygoda mobilnych zakupów stają się kluczowymi elementami procesu zakupowego online dla młodych konsumentów. Mamy nadzieję, że rozwiązania takie jak Gwarancja najniższej ceny, które wspierają kupujących w znalezieniu najatrakcyjniejszych ofert w prosty sposób, oszczędzając im nie tylko pieniądze, ale i czas, to właśnie rozwiązania, które pozwalają budować przewagę konkurencyjną w internecie.

Tendencję do oszczędzania widać też w innych danych z raportu, między innymi niemal połowa (48%) kupujących w sieci w wieku 18-34 lat stara się kupować od razu większe ilości produktów, a 57% z nich obecnie wydaje pieniądze znacznie ostrożniej niż wcześniej.



Na koniec warto wspomnieć, czym jest ta Gwarancja najniższej ceny. Otóż, po zakupie dowolnego tak oznaczonego produktu na Allegro (aktualnie jest ich na platformie 600 tysięcy), w przypadku gdy w czasie 72 godzin znajdziemy inny taki sam produkt w innym sklepie, Allegro zwraca różnicę,- maksymalnie 200 zł w formie kuponu na dalsze zakupy.

Badanie “Preferencje zakupowe w Internecie” zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie Allegro. Przeprowadzono 1015 ankiet z próbą Polek i Polaków robiących zakupy online, w formie wywiadów online (CAWI). Badanie zostało zrealizowane w dniach 16.06 – 22.06.2023 r.

Źródło: Allegro.