Koniec z podróbkami na Allegro - regres kary i blokada sprzedaży produktów

Blokada sprzedaży produktów do Francji

Zaczynamy od dość lakonicznego komunikatu, iż Allegro wyłączy począwszy od 3 października możliwość sprzedaży produktów do Francji. Proces ten potrwa do 4 grudnia.

Od 3 października do 13 listopada Allegro wyłączy możliwość dodawania do ofert metod dostawy do Francji, a od 14 listopada do 4 grudnia zacznie je usuwać z wszystkich istniejących i trwających jeszcze ofert.

Skąd ta decyzja? Allegro tłumaczy to w ten sposób:

W związku z nowymi przepisami we Francji, które dotyczą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, usuniemy możliwość wysyłki towarów do tego kraju. Zmiana nie wpłynie na wysyłkę do innych krajów, w których także obowiązują systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Mamy tu dwie informacje - blokada Francji i brak blokady innych krajów z podobnymi przepisami. Można więc podejrzewać, iż Francja zdecydowała się na bardziej rygorystyczne rozwiązanie. Jakie? Otóż rozszerzona odpowiedzialność producenta to efekt dyrektywy unijnej, w ramach której to producenci przejmują na siebie odpowiedzialność za cały cykl życia produktów. Problemem mogły tu się okazać przepisy nakazujące umożliwienie zwrotu przez kupujących zużytych urządzeń elektronicznych i poddania ich recyklingowi.

W niektórych interpretacjach mowa jest o zwrotach do producentów, a w niektórych pada również słowo - sprzedawców (krajowych i zagranicznych). To z pewnością rodziłoby kłopoty logistyczne i kosztowe.

Maksymalny deklarowany czas wysyłki na Allegro i na Allegro Lokalnie

Od 16 października w ofertach,- jak łatwo się domyślić tych z dostawą na przykład z Chin, będzie można wprowadzić maksymalny czas dostawy - od momentu opłacenia zamówienia do wysyłki towaru, na poziomie 25 dni. To na Allegro, a w przypadku Allegro Lokalnie - 10 dni.

Mowa oczywiście o deklarowanym czasie, ale wiadomo, że jak dany sprzedawca regularnie będzie przekraczał ten termin, pociągnie to za sobą spadek jakości sprzedaży, ocen itp. parametrów istotnych na tej platformie.

Blokada produktów marek i regres kary

Przechodzimy już do tytułowych zmian, a mianowicie kolejnej odsłony walki Allegro z podróbkami.

Do tej pory, Allegro mogło jedynie usuwać oferty, w których zachodziło podejrzenie graniczące z pewnością, że sprzedawany produkt jest podrobiony. Natomiast od 16 października, Allegro będzie mogło zablokować w ogóle sprzedaż produktu danej marki, do momentu zweryfikowania jego pochodzenia.

W uzasadnionych przypadkach będziemy mogli zablokować sprzedającemu możliwość wystawienia ofert z określonymi produktami, aż do czasu pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez sprzedającego dowodów na to, że oferowany przez niego towar jest zgodny z przepisami prawa lub nie narusza praw osób trzecich.

Drugim elementem tego samego problemu, który od lat Allegro próbuje zniwelować jest zmiana, która wejdzie w życie również 16 października, a według której to w przypadku, gdy na Allegro zostanie nałożona kara za sprzedaż podrobionych produktów, karę tę platforma będzie mogła scedować na sprzedawcę, który je sprzedawał.

Jeśli zostanie na nas nałożona kara za sprzedaż niezgodną z naszym regulaminem – na przykład sprzedaż podrobionych produktów, będziemy mogli przenieść tę karę na sprzedającego, który wystawiał taką ofertę (tak zwany regres kary).

Podwyżka za dostawy InPost i Allegro One

Tradycyjnie mamy też podwyżki, w bieżącym komunikacie mowa jest o podwyżkach dla kilku metod dostaw InPost i Allegro One, realizowanych poza Allegro Smart!,- dotyczy ona więc tylko kupujących bez tej usługi.

Nazwa metody Opłata brutto do 17 października Cena od 18 października 2023 Allegro Paczkomaty InPost 9,99 zł 10,95 zł Allegro Paczkomaty InPost pobranie 13,99 zł 15,39 zł Allegro miniKurier24 InPost 10,95 zł 11,99 zł Allegro miniKurier24 InPost pobranie 13,41 zł 14,45 zł Allegro Kurier24 InPost 13,41 zł 14,99 zł Allegro Kurier24 InPost pobranie 15,87 zł 17,45 zł Allegro One Box – dostawa jutro 8,99 zł 9,99 zł Allegro One Punkt 8,99 zł 9,99 zł Allegro One Kurier - dostawa dzisiaj 16,99 zł 17,99 zł Allegro One Kurier pobranie – dostawa dzisiaj 21,98 zł 22,98 zł

Ta zmiana cenników, obowiązywać będzie od 18 października. W przypadku dostaw Allegro Paczkomaty InPost przy sprzedaży przez Allegro Lokalnie, podwyżka z 9,99 zł na 10,95 zł, będzie obowiązywać od 1 listopada.

Źródło: Allegro.