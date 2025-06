WhatsApp nauczył się nowej sztuczki. Zachwyca od wejścia

WhatsApp to niekwestionowany lider wśród komunikatorów internetowych w wielu zakątkach świata. Każdego dnia sięgają po niego miliony użytkowników, a Meta ostatnio dzielnie serwuje opcje, które mają na celu przykuć nas do ekranów na dłużej i nie puszczać ku konkurencji, która wiele rzeczy od dawna robi lepiej. Aplikacja sprawdza się perfekcyjnie zarówno w przypadku prywatnych rozmów, jak i prowadzenia biznesu czy szerszych grup. Internetowy gigant doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego jednocześnie rozwija narzędzie w kilku kierunkach — z czego nie wszystkie podobają się użytkownikom. Informacja o planach związanych z wprowadzeniem reklam spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem. Na osłodę jednak miłe usprawnienie, które powinno przypaść do gustu wielu użytkownikom komunikatora.

Tak wygodnego dostępu do ChataGPT w WhatsAppie jeszcze nie było

W ostatnich tygodniach internet zalały setki tysięcy grafik, które są wygenerowanymi obrazkami na bazie podrzuconych im fotografii. Ekipa odpowiedzialna za WhatsApp doskonale wie, że ludzie kochają takie smaczki i chętnie korzystają z tego w ramach awatarów. Dlatego też pozwala wygenerować (czy jak wolicie: zmodyfikować) grafiki bezpośrednio w aplikacji dzięki integracji z ChatemGPT. To może być zarówno pozostające od lat w modzie "postarzanie" postaci o kilkadziesiąt lat, jak i obrazek w stylu popularnego dzieła popkultury. Ale edytor oparty na sztucznej inteligencji to także efektywna edycja zdjęć: usuwanie obiektów, teł, wyostrzanie czy stylizowanie bez sięgania po zaawansowane narzędzia typu Adobe Lightroom.

Skorzystanie tej funkcji jest dziecinnie proste: wystarczy bowiem połączyć WhatsApp z... ChatemGPT. Możemy to zrobić na trzy sposoby:

skanując kod QR dostępny na stronie twórców ChatGPT za pomocą swojego smartfona;

zapisania numeru 18002428478 jako nowy kontakt;

skorzystania z dedykowanego linku, który automatycznie otworzy czat z ChatGPT w WhatsApp (musi być uruchomiony na urządzeniu z aplikacją WhatsApp).

To pozwoli nie tylko na prowadzenie rozmów z najpopularniejszym czatbotem bezpośrednio z poziomu komunikatora, ale także tworzenie unikalnych grafik i modyfikację zdjęć w kreatywny sposób.

Niedługo wielu wystarczy WhatsApp, nawet przeglądarka pójdzie w odstawkę

Dodanie możliwości generowania obrazów to kolejny (po wielu wcześniejszych) krok Mety, ku uczynieniu WhatsApp czymś więcej niż tylko komunikatorem. Pojawia się tam coraz więcej narzędzi i możliwości, które za każdym razem dają nam o jeden powód mniej, by zajrzeć do przeglądarki internetowej czy innej aplikacji. Czasem to kwestia informacji ze świata, czasem sprawdzenia pogody, czasem zlokalizowania paczki, a teraz także bardziej zaawansowanych rozmów ze sztuczną inteligencją. Bez wątpienia gigant wie co robi i raczej nie ma co liczyć, że cofnie się do bardziej minimalistycznych opcji — nie zmienia to jednak faktu, że w zupełności rozumiem wszystkich, którzy tym razem westchną i powiedzą wprost, że najzwyczajniej w świecie: kiedyś było lepiej.