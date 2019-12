Ziemski kataklizm sprawił, że ludzie muszą uciekać z własnej planety. W tym celu przygotowano specjalny program „nowej szansy”, polegający na zasiedleniu kolonistami nowej, zdatnej do życia planety. Jedną z wybranych do tego celu grup jest zżyta rodzina Robinsonów, na której czele stoi matka-wybitna naukowiec i ojciec-doświadczony wojskowy. Jak to jednak bywa w życiu, nie wszystko idzie po ich myśli, zostają oddzieleni od reszty kolonistów i lądują awaryjnie na obcej planecie. Aby wrócić do swoich, muszą stawić czoła szeregowi przeciwności losu i wyjść z sytuacji, które na pierwszy rzut oka wydają się beznadziejne. Tak w kilku zdaniach można podsumować opowieść przedstawioną w pierwszym sezonie serialu.

Nieco w cieniu Wiedźmina, bez wielkiej akcji promocyjnej, Netflix wypuścił do serwisu drugi sezon Zagubionych w kosmosie

Nie ukrywam, że pierwszych dziesięć odcinków Zagubionych w kosmosie obejrzałem z ogromną przyjemnością. Lekkie, rodzinne kino było fajną odskocznią od “poważniejszych produkcji”. Przypadł mi do gustu sposób opowiadania historii, a przede wszystkim optymistyczny przekaz serialu – niezależnie od tego w jakie tarapaty wpadnie sympatyczna rodzina, jak wiele będzie między nimi mniejszych lub większych spięć, zawsze dadzą sobie radę. Niezwykle mocna więź, zaufanie, miłość – to wartości, który czasem trudno szukać w dzisiejszych serialach i spodobało mi się, że to nieco naiwne przesłanie zostało tu tak mocno wypchnięte do przodu.

Przeczytaj też: Zagubieni w kosmosie – recenzja pierwszego sezonu serialu Netflix

Drugi sezon z niego nie rezygnuje, dodając jednocześnie kolejnych bohaterów i problemy, funkcjonujące niejako obok rodziny Robinsonów, ale bezpośrednio z nimi związane. To natomiast rzuca nieco inne światło na zgraną ekipę. Rodzina po wszystkich doświadczeniach z poprzednich odcinków wydaje się bardziej dojrzała, mniej naiwna, nieco zbuntowana – wszystko dlatego, że kolejne wydarzenia stawiają ją przed nowymi problemami. Nie oczekujcie jednak, że nagle cały serial będzie postawiony do góry nogami i zmieni swoją koncepcję. To wciąż ten sam schemat, gdzie praktycznie zawsze udaje się rozwiązać napotkany problem. Jeśli więc ten element odrzucił Was od pierwszego sezonu, nie macie czego szukać w drugim. Na dobrą sprawę jeśli nie oglądaliście pierwszych dziesięciu odcinków, niewiele znajdziecie też dla siebie w kolejnej “dyszce”, to bowiem w prostej linii kontynuacja. Rozwinięcie wątków pierwszego sezonu, często nieco zaskakujące i nadające opowieści większego sensu. Jednak wciąż jest tu sporo dziur logicznych i irracjonalnych zachowań bohaterów, ja usprawiedliwiam to tempem prowadzenia akcji, które cały czas jest na odpowiednio wysokim poziomie.