Zagraj w grę i dostań się do szkoły programowania 42 Warsaw

Chciałbyś zostać programistą i zdobywać niezbędną wiedzę za darmo? Zgłoś się do szkoły 42 Warsaw, przejdź rekrutację i zacznij nową karierę - to proste!

42 to francuska uczelnia zajmująca się nauką programowania, która nie pobiera opłat od swoich studentów. Powołana została w 2013 roku przez francuskiego przedsiębiorcę Xaviera Niela i dzięki innowacyjnemu modelowi pracy opartemu na współpracy pomiędzy studentami, zwanej również współpracą rówieśniczą, szkoła może pochwalić się świetnymi wynikami. Każdy absolwent znajduje dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę, a 12 procent słuchaczy decyduje się na założenie własnej, dobrze prosperującej firmy. Co ciekawe, aż 50% z nich nie miało wcześniej doświadczenia w dziedzinie programowania. Dzięki swojemu sukcesowi, 42 posiada obecnie 49 kampusów na całym świecie. 42 Warsaw jest pierwszym kampusem w Polsce i to właśnie warszawski oddział zaprasza do rekrutacji.

Program edukacyjny 42 jest oparty na zasadach gamifikacji. Oznacza to, że studenci zdobywają punkty za ukończone projekty oraz za korzystanie z informacji zwrotnej w procesie nauki. “Zaliczanie” projektów i zdobywanie punktów odblokowuje kolejne poziomy oraz nowe projekty do wykonania.

42 Warsaw. Jak działa szkoła?

Zastosowanie gamifikacji w edukacji ma wiele korzyści. Po pierwsze, pomaga to studentom szybciej się uczyć, a zdobywanie punktów i awansowanie na wyższe poziomy stwarza motywację do działania. Po drugie, zaangażowanie studentów w proces nauki sprawia, że lepiej radzą sobie z wyzwaniami i problemami, które napotykają w trakcie nauki. Dzięki gamifikacji, nauka staje się bardziej interaktywna i atrakcyjna, co może przekładać się na lepsze wyniki i zrozumienie materiału. Program 42 wykorzystujący tę metodę przekłada się na bardziej efektywną i satysfakcjonującą naukę programowania oraz rozwijania umiejętności technicznych swoich studentów.

Realizacja całego programu 42 wymaga średnio 3 lat, jednak szkoła zapewnia, że to każdy samodzielnie decyduje o tym, jak wygląda jej plan pracy i w jakim czasie ukończy 42. Nauka podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1 (core curriculum) trwa od 12 do 18 miesięcy i w trakcie tego czasu realizowane są różne projekty i organizowany pierwszy płatny staż trwający średnio 4-6 miesięcy. Należy go zrealizować w 2 lata, co kończy się uzyskaniem certyfikatu 42.

Etap 2 (specjalizacja) obejmuje ok. 18 miesięcy nauki i pół roku płatnego stażu. Absolwentki i absolwenci po jego zakończeniu otrzymają certyfikat francuskiego Ministerstwa Pracy (odpowiednik licencjatu), honorowany przez uczelnie oraz pracodawców w krajach UE.

Kampus 42 Warsaw zajmuje się dodatkowo organizacją wsparcia mentorskiego, dodatkowych warsztatów, hackathonów oraz spotkań z ekspertami, które rozszerzają wiedzę studentów z zakresu programowania, bezpieczeństwa w sieci, sztucznej inteligencji i innych zagadnień związanych z kierunkiem studiów.

42 Warsaw. Dla kogo jest ta szkoła i jak się do niej dostać?

Kto może się ubiegać o naukę w 42 Warsaw? Do rekrutacji mogą przystąpić wszystkie osoby, które mają ukończone 18 lat oraz ukończyły szkołę ponadpodstawową - niepotrzebna jest matura. W czasie rekrutacji pod uwagę będą brane przede wszystkim predyspozycje do programowania oraz gotowość do uczenia. Warto też wykazać się posiadaniem satysfakcji w realizowaniu swoich celów oraz znajomością języka angielskiego - to właśnie w tym języku prowadzone będą zajęcia, mimo, że mamy tu do czynienia z nauką stacjonarną w warszawskim kampusie.

Co trzeba zrobić aby ubiegać się o miejsce w szkole? Pierwszym krokiem jest rejestracja na stronie 42warsaw.pl i zmierzenie się z dwoma zadaniami czekającymi na wszystkich kandydatów. Szkoła przygotowała dwie gry, które sprawdzą pamięć i logiczne myślenie. Warto się do nich odpowiednie przygotować - rezerwując sobie kilka godzin wolnego czasu, który poświęcimy wyłącznie na ukończenie zadań. Pierwsze trwa kilka minut, jednak drugie wymagać będzie skupienia i koncentracji przez dwie godziny. To właśnie w ramach drugiej gry kandydaci muszą się wykazać. Bez szczegółowych instrukcji i jasnych wytycznych, musimy wykonywać zaprezentowane na ekranie zadania - związane z programowaniem i logicznym myśleniem. Warto zaznaczyć, że test ten nie sprawdza wiedzy programistycznej i skupia się przede wszystkim na sprawdzeniu naszych predyspozycji.

Jak wygląda kalendarz rekrutacji? Jesteś zainteresowany przystąpieniem do programu? Warto się pospieszyć. Pierwszy etap wystartował lipcu i zakończy się jeszcze w tym miesiącu. Na wrzesień planowane jest pierwsze spotkanie online z wybranymi kandydatami. W październiku odbędą się Dni Otwarte w kampusie 42 Warsaw, znajdującym się przy al. Solidarności 171 B. W listopadzie ruszy nabór stacjonarny. W dniach 13 listopada - 8 grudnia odbędzie się 1 termin w kampusie w ramach bootcampu Piscine. Drugi termin stacjonarnego etapu planowany jest w dniach 8 stycznia 2024 - 2 lutego 2024. A już 19 lutego 2024 r. rozpocznie się nauka.

42 Warsaw. Dwie gry dzielą cię od szkoły programowania

Test dla wielu może wydawać się skomplikowany, ale nie można się poddawać. Pierwsze zadania, w których musimy pokierować obiektem z punktu A do punktu B za pomocą specjalnych funkcji i komend, to dopiero rozgrzewka i przygotowanie na prawdziwe wyzwania. Im wyższy poziom, tym trudniejsze plansze. Warto jednak pamiętać, że nie ma możliwości przerwania próby w trakcie trwania zadania - jeśli z jakiegoś powodu zrezygnujesz z dalszych prób, nie będziesz mógł już do nich powrócić. Warto więc podejść do zadania w wolnym czasie, gdyż to ostateczny wynik ma wpływ na szanse udziału w dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

A jest o co walczyć. 42 Warsaw pokrywa wszystkie koszty związane z czesnym w ramach trwania programu. Akademia zapewnia, że nie będzie obciążać uczestników płatnościami przed, w trakcie ani po studiach. Nauka w dowolnym kampusie 42 na całym świecie jest i zawsze będzie w 100% bezpłatna. Założyciele podkreślają, że szkoła jest organizacją non-profit, której celem jest zapewnienie dostępnej, wysokiej jakości edukacji utalentowanym osobom ze wszystkich środowisk. Warto jednak pamiętać, że nie wszystko będzie bezpłatne. Z racji tego, że nauka w szkole 42 Warsaw jest stacjonarna, słuchacze będą musieli samodzielnie pokryć koszty życia w Warszawie.

Wszystkie informacje na temat szkoły, procesów rekrutacji, programu oraz zagadnień poruszanych w czasie nauki znajdziesz na stronach 42 Warsaw.