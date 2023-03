250,3 km. Tyle wynosi teraz rekord świata w przelocie autonomicznej powietrznej taksówki. Ustanowił go chiński producent – firma Autoflight.

Poprzedni rekord należał do amerykańskiej firmy Joby Aviation i został ustanowiony w 2021 r. Lot był niewiele krótszy, wynosił dokładnie 248,8 km.

Trzeba również pamiętać o tym, że odbywał się w warunkach testowych, czyli bez pasażerów. Z pełnym obciążeniem wynik byłby gorszy. Uzyskany zasięg pokazuje jednak, że latające autonomiczne taksówki mogą być już realnym alternatywnym miejskim środkiem transportu, który z powodzeniem pozwoli ominąć zakorkowane ulice.

Dron na prąd

Rekordowy lot wykonał dron o nazwie Prosperity 4. Start i lądowanie odbywa się w pionie, a bicie rekordu można zobaczyć na opublikowanym przez producenta nagraniu.

Prosperity 4 to pięciomiejscowy pojazd napędzany wyłącznie energią elektryczną. Jego waga razem z pasażerami może wynieść 2 tony, maksymalna prędkość to nieco ponad 200 km/h. Producent zapewnia, że nie wymaga infrastruktury lotniskowej i pasa startowego do startu i lądowania, jest cichszy, bezpieczniejszy, bardziej niezawodny i tańszy niż helikopter.

Prezes firmy, Omer Bar-Yohay, powiedział, że firma pracuje nad uzyskaniem przez Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej certyfikatu zdatności do lotu. Ma nadzieję, że uda jej się załatwić wszystkie formalności do 2025 r.

Firma Autoflight powstała w 2017 r. Kapitał pochodzi z Chin, USA i Europy. W swojej fabryce w Kunshan niedaleko Szanghaju może wyprodukować 1000 bezzałogowych statków powietrznych rocznie.

Branża eVTOL, czyli autonomicznych latających taksówek, ma stanowić alternatywę dla tradycyjnych helikopterów, zwłaszcza przy poruszaniu się w miejskich aglomeracjach, gdzie wprowadzane są liczne ograniczenia ze względu na hałas i zanieczyszczenie powietrza. W tym momencie zdominowały ją przede wszystkim przez firmy amerykańskie.

Atrakcyjny projekt

Jak stwierdził Mark Henning, dyrektor zarządzający AutoFlight Europe:

Prostota projektu AutoFlight polega na opatentowanej konfiguracji „wznoszenie i lot”. Łączy ona doskonały zasięg i bezpieczeństwo ze stosunkowo mało skomplikowaną techniką. Dzięki temu urządzenia są proste w produkcji, utrzymaniu i eksploatacji.

Model Prosperity 4 został zaprojektowany przez Franka Stephensona. Wcześniej pracował on głównie dla koncernów motoryzacyjnych, np. dla Forda, BMW, Ferrari czy McLarena.

