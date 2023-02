Tak atakuje Switchblade 300. Miniaturowy koszmar rosyjskich wojsk [Wideo]

Ostrzeżenie

Na filmach które są tu dołączone widać sceny z wojny na Ukrainie. Jeśli nie życzysz sobie oglądać ujęć, w których giną lub są ranni prawdziwi ludzie, nie oglądaj ich.

Nie do ukrycia

Na filmach widać ataki dronów z rodziny Switchblade na rosyjskie pozycje umocnione. Na jednym z filmów prowadzą nawet desperacki ostrzał, ale nic im to nie daje. Widać, że ataki są na tyle precyzyjne, że żołnierze nie mają praktycznie żadnych szans, aby w jakikolwiek sensowny sposób zareagować. W przypadku dronów improwizowanych, z celnością bywa różnie.

Nie raz widzieliśmy, jak długo drony obserwacyjne niezauważone potrafią wisieć nad wrogimi pozycjami. Dostrzeżenie działającej nieco inaczej, bo po prostu szybko nadlatującej amunicji krążącej jest jeszcze trudniejsze.

Jednocześnie widać, że dla operatorów precyzyjny atak nie jest żadnym problemem, Switchblade uderzają w okopy dokładnie. Nic dziwnego, że większość bogatszych armii inwestuje dziś ogromne środki w sprzęt antydronowy. Ten wciąż jest jednak jeszcze głównie w testach.

Switchblade 300

Pokazana tu amunicja krążąca, to najmniejszy z systemów produkowany przez firmę AeroVironment. Switchblade 300 jest tani, relatywnie niedrogi i mieście się w plecaku. Jego głowica jest podobna do tego, co oferują granatniki 40 mm, ale siła wybuchu została ukierunkowana do przodu.

Wystrzeliwanie go przypomina trochę użycie moździerza. Jedynie za wyrzut drona z dedykowanej mu tuby odpowiadają nie ładunki wybuchowe, a butla na sprężone powietrze. Sam Switchblade 300 ma napęd elektryczny, przez co niedość, że niewidoczny, to jest jeszcze wyjątkowo cichy. Ukraina otrzymała kilkaset sztuk tej broni i jak widać, potrafi ją efektywnie wykorzystać.