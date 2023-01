Hit Netfliksa wraca z drugą częścią. Zabójcze wesele na zwiastunie!

Adam Sandler i Jennifer Aniston wracają w nowym filmie Netfliksa, który będzie sequelem do "Zabójczego rejsu". Komedia z 2019 roku biła rekordy oglądalności na platformie, dlatego nic dziwnego, że Netflix starał się zabezpieczyć prawa do kontynuacji. Obydwie gwiazdy wydawały się zainteresowane ponowną pracą nad podobnym filmem, a James Vanderbilt po raz drugi napisał scenariusz. Za kamerą zamiast Kyle'a Newachecka znalazł się jednak Jeremy Garelick. Czy to w dużym stopniu zmieni drugą odsłonę przygód Nicka i Audrey Spitzów? Raczej nie...

Zabójcze wesele - o czym będzie film?

Tym razem dwójka wspólnie wybierze się na prywatną wyspę przyjaciela Nicka. Maharadża będzie brał ślub i wyjątkowe wesele organizuje w nietypowym miejscu - to prawdziwy raj dla gości. Po wydarzeniach z pierwszej części Spitzowie starają się rozkręcić własną agencję, jako detektywi. Jak można było się spodziewać, tym razem także wpadną w tarapaty i będą starać się pomóc poszkodowanym. Przyjmują nową sprawę, która może zapewnić im sukces. To, że będą ją prowadzić w Paryżu to kolejny atut, bo od dawna marzyli o wspólnym wypadzie do stolicy Francji.

Zabójcze wesele - zwiastun i data premiery

Na premierę filmu nie będziemy musieli długo czekać - "Zabójcze wesele" zadebiutuje na Netfliksie już 31 marca. W obsadzie znaleźli się także Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma oraz John Kani i Dany Boon. O premierach Netfliksa na luty pisaliśmy niedawno, więc możecie zapoznać się z zestawieniem już teraz.