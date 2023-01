Co nowego w lutym na Netfliksie? Przed nami m. in. polski serial "Dziewczyna i kosmonauta", "U ciebie czy u mnie?" z Reese Whiterspoon i Ashtonem Kutcherem oraz wiele innych filmów i seriali. Zobaczcie pełną listę!

Jeśli liczyliście, że w okresie walentynkowym na Netfliksie pojawią się filmy i seriale utrzymane w tym klimacie, to mam dla Was dobre wieści. "U ciebie czy u mnie?" z Reese Whiterspoon i Ashtonem Kutcherem, a także polskie "Dziewczyna i kosmonauta" oraz "Miłość do kwadratu jeszcze raz" to tylko początek. Pierwszy z wymienionych tytułów opowie o parze przyjaciół, którzy są totalnymi przeciwieństwami przyciągającymi się nawzajem. Co się wydarzy, gdy zamienią się domami w zupełnie różnych miastach i sąsiedztwach? Losy Debbie i Petera od 10 lutego na Netfliksie, a tydzień później 17 lutego pojawi się serial "Dziewczyna i kosmonauta" opowiadający o dwóch pilotach F-16, którzy rywalizują o serce Marty oraz o lot w kosmos. Wygrywa Niko, ale po powrocie okazuje się, że w ogóle się nie zmienił, a na Ziemi upłynęło 30 lat. Wszyscy będą chcieli poznać powód jego wiecznej młodości, ale jemu w głowie będzie tylko powrót do Marty.

https://www.youtube.com/watch?v=vU1VDKi3OTo&t=6s

Wspomniany polski film "Miłość do kwadratu jeszcze raz" porusza temat związku znanego dziennikarza i nauczycielki, gdy ta podejmuje się nowej pracy - debit na Netfliksie 13 lutego. Na pewno dużo widzów wyczekuje premiery 4. sezonu "Ty" i jego 1. część zawita na platformę 9 lutego. Akcja przeniesiona jestdo Londynu, gdzie Joe będzie starał się prowadzić nowe życie. Jak można było się spodziewać, dość szybko na jego drodze pojawi się nowa obsesja. 23 lutego dodany zostanie 3. sezon "Outer banks" - jednego z seriali, którego Netflix (jeszcze?) nie anulował.

Wśród pozostałych nowości uwagę zwracają 5. sezon "Formuła 1: Jazda o życie", a także dokumenty o legendzie NBA Billu Russelu. Dla młodszych widzów przygotowano animacje "Mój tata jest kosmitą" i "Przedziwne przygody Jamesa", a także 2. sezon "Pokémon: Najwspanialsze podróże". Dla nieco starszych użytkowników zaplanowano premierę anime "Make My Day", która zabierze nas na nietypową planetę, gdzie ludzkość dokona wyjątkowego odkrycia.

Netflix luty 2023 - pełna lista premier