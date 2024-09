Szybka reakcja Żabki na kryzys. Zamieniając żappsy, pomożesz powodzianom

We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, sieć sklepów Żabka, ruszyła z akcją wspierającą regiony dotknięte powodzią. Promocja ma nieść wsparcie, lecz użytkownicy dostrzegli parę niepokojących sygnałów.

Polecamy na Geekweek: Jak zastrzec i cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Pomagaj sowimi żappsami

Już teraz w aplikacji można zrealizować trzy "cegiełki". 1 zł, do której aktywacji potrzeba 300 żappsów, 2 zł za 600 żappsów oraz 5 zł za kwotę 1000 żappsów. Jeśli jeszcze nie macie lojalnościowej aplikacji sieci, żappsy to wewnętrzna waluta punktów, które się otrzymuje za zrobienie zakupów w dowolnym sklepie. Trzeba tylko zeskanować kod aplikacji.

Użytkownicy wskazują błędy

Jak widać, są dostępne trzy cegiełki i najkorzystniejsza jest najdroższa opcja. W ogólnym rozrachunku zapewnia najwyższą wartość wsparcia przy wykorzystaniu mniejszej ilości punktów. Niestety nie pomaga akcji fakt, że przy okazji podobnej promocji, można było przekazać dużo wyższe kwoty. Ponadto, mimo że wydaje się, jakby się dało przekazać kilka cegiełek tego samego typu, niestety symbol "+" w ogóle nie reaguje na dotyk.

Sugeruje to zatem, że jednorazowo można przekazać 1900 zebranych punktów, które dadzą w sumie 8 złotych. Trzeba przyznać, że nie jest to zbyta hojna kwota, co już zaczęto firmie wytykać na mediach społecznościowych. Tym bardziej że gdy taka sama akcja była aktywna z "cegiełkami" przekazywanymi dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 1200 żappsów odpowiadało 15 złotym. Czyli za około 30% mniej, można było przekazać prawie drugie tyle pieniędzy!

Nadzieja w reakcji na ogień krytyki

Informacja o wsparciu dla powodzian jest w ogóle średnio "reklamowana", powiadomienie o niej, niesie się bardziej pocztą pantoflową. W momencie pisania tego tekstu jedynie na oficjalnym koncie Żabki na Facebooku widnieje jakakolwiek wzmianka.

Jest jeszcze nadzieja na podniesienie wartości "cegiełek". W regulaminie jest jasno napisane, że organizator może limit zmienić. Nie jest powiedziane nic o zmniejszaniu, zatem można trzymać kciuki za zwiększenie limitu. Może też po prostu aktualna sytuacja jest bugiem? Zobaczymy, co się wydarzy.

Aktualizacja:

Otrzymaliśmy stanowisko firmy Żabka Polska, które zamieszczamy poniżej: