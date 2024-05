Żabka wycofuje się rakiem z kontrowersyjnych decyzji. Co dalej z aplikacją?

W zeszłym tygodniu Żabka zaskoczyła wszystkich. Sieć sklepów zapowiedziała daleko idące zmiany w aplikacji Żappka. Pokłosiem tych decyzji jest rezygnacja z kilku popularnych usług. Teraz okazuje się, że firma nie chce ich usunąć na stałe. O co więc to całe zamieszanie?

W zeszłym tygodniu Żabka wysłała do użytkowników aplikacji Żappka komunikat, w którym informowała o wyłączeniu kilku popularnych usług, co jest również związane z nowym regulaminem, który wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Chodzi o wyłącznie m.in. subskrypcji, Żabka Post, gry Żabu i przelewów żappsów – punktów zbieranych za zakupy. Informacja ta zaskoczyła wielu fanów aplikacji Żappka, którzy nie kryli swojego rozczarowania działaniami sieci. Tym bardziej, że na liście wyłączanych usług pojawiły się również popularne kupony i Żabka Pay – wewnętrzny system płatności za zakupy w sklepie z poziomu aplikacji.

Co ciekawe, kilka dni później do użytkowników wysłana została poprawiona wersja komunikatu, w którym czytamy, że w przypadku niektórych funkcji mowa jest o tymczasowym zawieszeniu:

Niedawno uaktualniliśmy regulamin naszej Żappki. Było to niezbędne, bo już niedługo czeka nas wiele nowości. Wiemy, że lubicie naszą aplikację i chętnie z niej korzystacie. To motywuje nas do pracy nad tym, żeby była jeszcze lepsza. Dlatego postawiliśmy na jej dynamiczny rozwój. Solidnie się do tego przygotowujemy, dlatego niebawem wyłączamy niektóre części aplikacji, m.in. subskrypcje, Żappka Post, grę Żabu i przelewy żappsów.

Koniec popularnych usług w aplikacji żappka. Firma komentuje sprawę

Teraz do sprawy odnosi się sama sieć, która w odpowiedzi na pytania przesłane przez serwis Wiadomości Handlowe uspokaja klientów i użytkowników Żappki. W komunikacie czytamy, że faktycznie niektóre z usług znikną, ale mowa jest tu wyłącznie o czasowym wyłączeniu lub gruntownej przebudowie niektórych modułów aplikacji.

Chodzi przede wszystkim o Żabka Pay, Żabka Post, usługę subskrypcji, obsługę kuponów, przekazywanie żappsów innym użytkownikom oraz Żabu oraz Żabka Nano:

Wprowadzone zmiany pozwolą zapewnić naszym klientom jeszcze wyższy poziom wygody oraz lepszą użyteczność aplikacji, w odpowiedzi na ich oczekiwania.

– cytuje komunikat serwis Wiadomości Handlowe. Nie wiadomo jednak kiedy usługi powrócą do aplikacji i czy rzeczywiście gruntownie się zmienią i zaoferują użytkownikom znacznie więcej niż do tej pory. Warto jednak się pospieszyć i korzystać z nich póki jest jeszcze to możliwe. Wyłączenie usług planowane jest na czerwiec i lipiec, a nowy regulamin będzie obowiązywał już od przyszłego tygodnia, 27 maja.