Specjalna oferta w Żabce. 5400 GB internetu do zgarnięcia czeka!

Żabka i Play ogłosili wspólną promocję, która potrwa do 24 września, a w ramach to której można zakupić starter w ofercie na kartę, a wybrany napój lub kawę otrzymać w gratisie.

Napój czy kawa za darmo swoją drogą, ale to jednocześnie doskonała okazja, by skorzystać z ciekawej oferty na kartę w Play i przetestować sieć 5G tego operatora. Nie trzeba przy tym przenosić swojego głównego numeru - wystarczy zakupić starter, zarejestrować go, doładować konto odpowiednią kwotą i aktywować promocyjny pakiet w ofercie na kartę Play.

Co to za pakiet? Mowa o pakiecie XL za 45 zł miesięcznie, zawierającym nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych w miesiącu - włączamy go w aplikacji Play 24 w zakładce: “Bez limitu” lub kodem *111*1226*1#.

Dodatkowo, możemy tu aktywować promocję, w ramach której otrzymamy łącznie 5400 GB transferu danych na rok - w aplikacji Play24 w zakładce “Internet” lub kodem *111*1232*1#. Po jej włączeniu na start dostaniemy 600 GB transferu danych (wymagana zgoda marketingowa, bez tej zgody 500 GB) i później 12 paczek po 400 GB każdego kolejnego miesiąca.

Nie potrzebujecie dodatkowego numeru czy 5,4 TB na rok? Warto zakupić ten starter choćby dla pierwszego miesiąca, kiedy to możemy korzystać z internetu mobilnego bez limitu transferu i danych - przyda się na jakiś wyjazd urlopowy. Pełen no limit na wszystko można włączyć w aplikacji Play24 lub kodem *111 *1321*1#.

Wracając do wspólnej promocji Żabki i Play, jeśli chcecie dodatkowo wraz z zakupem startera otrzymać darmowy napój lub kawę, warto zapoznać się z jej regulaminem pod tym linkiem (pdf) - jest tam lista napojów oraz krótka lista sklepów Żabki, w której ta promocja nie obowiązuje.

Źródło: Żabka.